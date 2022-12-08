До +15 тепла в Украине. Синоптики обещают резкое потепление в декабре 8 декабря, 12:42 Погода в Украине — когда будет резкое потепление (Фото:Pixabay.com)

В начале декабря в Украине выпал снег и начались морозы настоящей зимы. Однако уже на днях синоптики обещают сильное потепление с температурой до +11°+16° в некоторых городах.

После мороза и снегопада первой недели декабря в Украине начинается потепление с 8−9 декабря. Южные и западные области больше могут ощутить изменение погоды, северные и восточные не ощутят сильного перепада погоды.

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Как пишет Gismeteo, в Николаеве, Одессе, Херсоне уже 8−9 декабря температура может подняться до +15°. В то время как северные регионы ощутят незначительное потепление — до +7°.

В Николаеве потепление обещают уже 8 декабря — температура может подняться до +9°. А с 9 по 15 декабря днем можно ожидать от +10° до +14° тепла. Ночью к середине декабря температура не будет в среднем +8°+9°. Постепенно холодать начнет с 14 декабря — ночью температура будет падать до +4°+1°. С 9 по 15 декабря синоптики передают обильные дожди. С 8 декабря погода будет облачной с прояснениями. Заморозки начнутся уже с ночи 17 декабря.

Потепление в Николаеве / Фото: gismeteo.ua

Во Львове 8 декабря ожидается +4° днем и до -1° ночью и +4°+6° днем до 12 декабря. Ночью температура остается около нуля, с возможными заморозками. С 9 по 13 декабря можно ожидать дождь, снег или мокрый снег.

Потепление во Львове / Фото: gismeteo.ua

В Харькове тоже не очень почувствуют потепление ― температура +5°+7° днем продержится с 10 по 16 декабря, и ночью может подниматься максимум до +3°. Однако с 8 по 16 декабря синоптики передают осадки — дождь, мокрый снег и снег с дождем.

Потепление в Харькове / Фото: gismeteo.ua

В Киеве температура выше нуля может подняться с 9 декабря, однако +5°+10 можно ожидать с 10 по 15 декабря. С 9 декабря в Киеве прогнозируется снег, мокрый снег и снег с дождем, температура ночью не будет подниматься выше +5°.

Потепление в Киеве / Фото: gismeteo.ua

В Херсоне сильное потепление продлится с 8 по 16 декабря. Температура а будет колебаться от +10° до +14°, а 16 начнет постепенно падать. Ночью температура не падать ниже нуля, в среднем будет +6−9°. Однако в течение недели в Херсоне будет дождь. Дожди ожидаются ежедневно, кроме 16 декабря. С 17 декабря ожидаются заморозки с мокрым снегом, снег с дождем. Погода все время будет облачной, возможны прояснения в некоторые дни.

Потепление в Херсоне / Фото: gismeteo.ua

В Одессе с 8 по 17 декабря продлится оттепель. Температура будет подниматься до +11 °, в среднем можно ожидать +8 ° +10 ° с постепенным похолоданием 16 и 17 числа +3 ° +5 °. Все время в Одессе будет дождь, однако погода не будет пасмурной — прояснения можно ожидать почти каждый день. Синоптики не ожидают осадков 10 и 17 декабря. Ночью температура ожидается +8°+9° с возможным падением ниже. Заморозки ожидают 17 декабря.

Потепление в Одессе / Фото: gismeteo.ua

Сайт Meteo.ua сообщает, что тепло в Херсоне продержится дольше и будет теплее. Уже 7 декабря синоптики обещают до +7°, а 11−14 декабря — +11°+15° тепла. Температура выше нуля продержится до 17 декабря, однако с 8 по 17 дождь. Погода будет облачной с прояснениями, температура ночью не опустится ниже +1°+3°.

В Одессе синоптики сайта тоже обещают более теплую погоду — дожди лишь незначительные, погода облачная с прояснениями, тепло +8° можно ожидать 8 декабря. Максимальные показатели температуры днем — +11 ° +12 ° днем и +9 ° +10 ° ночью.

В Киеве метеорологи предполагают потепление до +12° днем и от -1° до +8° ночью в течение 9−16 декабря. Также в Киеве будет облачная с прояснениями погода, ежедневно следует ожидать небольшие осадки в течение суток. По их прогнозам, может быть только один ясный день — 15 декабря.