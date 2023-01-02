До -18. В Украину после аномального тепла идет резкое похолодание 2 января, 14:09 Погода в Украине — когда начнутся резкие морозы в январе (Фото:Pixabay.com)

На Новый год в Украине произошло сильное потепление и оттепель, размерз снег почти по всей стране. Но синоптики предупреждают, что температура в отдельных областях может теперь сильно упасть.

В Украине зафиксировано аномальное потепление с конца декабря 2022 года. Тепло продержится еще неделю после Нового года, а 7 января метеорологи ожидают мороз в Украине -10 -18 градусов. Подобное предсказание сделал Укргидрометцентр на сайте. На регулярно обновляющейся интерактивной карте указано, что уже с 5 января начнет падать температура, а 7 января вернутся сильные морозы.

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В частности, 5 января по всей Украине ожидаются осадки, на юге и востоке погода будет облачная с прояснениями, а на севере ― мокрый снег и снег с дождем. Температура в Крыму будет 0+2 градуса ночью, +9+11 градусов днем. В Северном Причерноморье и центральной Украине температура днем будет +5+7 градусов, ночью от 0 до +3 градусов.

В Киеве ожидается +4+6 градусов днем и +1+3 градуса ночью.

Погода в Украине 5 января 2023 / Фото: meteo.gov.ua

В Харьковской, Полтавской, Черниговской и Харьковской областях синоптики предполагают мокрый снег, снег с дождем, по всей территории Украины 5 января будут дожди.

6 января по всей Украине ожидается ясная погода, осадки в виде мокрого снега могут быть в Закарпатской, Харьковской областях, на Донбассе. В Закарпатье и Ивано-Франковске будет +3 +7 градусов тепла днем, +1 +3 ночью. На западе и в центре Украины днем может быть от -4 до +5 градусов и +1 — 4 градусов ночью.

На юге днем будет +3+8 градусов, ночью ― 0+5 градусов.

Погода в Украине 6 января / Фото: meteo.gov.ua

В Киеве и Житомирской области будет -2 -4 градусов, в Сумской и Черниговской областях -5 -7 градусов. В Харькове от -1 до +1.

7 января всю Украину, кроме Харьковской, Донецкой и Луганской областей, накроет осадками. Ожидается снегопад и морозная температура. В Харьковской, Донецкой и Луганской областях ожидается от -14 до -5 градусов ночью и -6 -13 градусов днем.

В Одессе и Крыму ожидается от -3 до +4 градусов ночью, и от -1 до +8 днем.

На западе Украины днем ожидается -5+2 градуса, а ночью ― +2 -9 градусов. На юге и в центре Украины -4 -9 градусов днем и -1 -12 ночью.

Погода в Украине 7 января / Фото: meteo.gov.ua

В Киеве, Чернигове и Сумах от -8 до -18 ночью и от -5 до -13 днем.

Кроме того, о похолодании сообщила 1 января синоптик Наталья Диденко в Facebook.

«Новая, более холодная воздушная масса начнет заходить в Украину с 4−6 января.

Морозный пик придется на 7−9 января, когда ночная (ночная!) температура воздуха на востоке и севере может опускаться до -10−15 градусов", ― пишет она.

По словам синоптика, похолодание продержится до 10 января, а после этого снова будет потепление.