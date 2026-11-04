Антициклон и мороз. Синоптики сообщили, как изменится погода в Украине во второй половине недели

4 ноября, 10:09
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Похолодание с ночными морозами в Украине (Фото: pasqueflower / pixabay)

Похолодание с ночными морозами в Украине (Фото: pasqueflower / pixabay)

Синоптики заранее предупреждали о похолодании в Украине, со второй половины недели дневная температура снизится на 3−5 градусов, а ночью ожидаются заморозки.

Погода в Украине до конца недели, по прогнозам экспертов, будет находиться под влиянием антициклона, благодаря которому дожди прекратятся. На всей территории страны будет наблюдаться понижение температуры воздуха, ночью — значительное, до морозов.

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В четверг, 5 ноября, под влиянием антициклона с запада на всей территории страны ожидается сухая, но прохладная погода. Осадков не предвидится. Ветер северного / северо-западного направления, 5 — 10 м/с. Ночная температура -2 +3 градуса, дневная +3 +8 градусов, в Закарпатье до +10 градусов.

В пятницу, 6 ноября, на всей территории страны сохранится сухая и стабильная погода без осадков. Ветер северо-западный, 5−10 м/с. Ночная температура воздуха -1 +4 градуса, дневная +5 +11 градусов.

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В субботу, 7 ноября, под влиянием антициклона во всех областях страны сохранится сухая и устойчивая погода. Осадков не ожидается. Ветер преимущественно западный, 5−10 м/с, в Закарпатье переменного направления, 3−8 м/с. Ночная температура воздуха -2 +3 градуса, дневная +6 +11 градусов.

В воскресенье, 8 ноября, из-за повышенного атмосферного давления во всех регионах страны сохранится сухая и устойчивая погода. Ветер ночью переменного направления, днём западный, 5−10 м/с. Ночная температура воздуха -2 +3 градуса, дневная +7 +12 градусов.

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Редактор: Юлия Сурикова-Ганская

Теги:   Прогноз погоды Мороз Погода погода в Украине антициклон

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