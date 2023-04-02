Эстафета с марта. Когда в апреле окончательно потеплеет 2 апреля, 05:31 Капризный апрель (Фото:Анікет Бхаттачар’я / unsplash)

Капризный и переменчивый апрель, во всяком случае, его первая половина, часто будет напоминать начало весны.

Ощутить повышение температуры воздуха практически на всей территории Украины удастся во второй половине месяца. Температура воздуха в это время подымится в некоторых регионах до +20−25 градусов, ночью будет 7−12 градусов тепла. Осадки сократятся до минимума и, соответственно, солнечных дней станет больше.

Видео дня

В Киеве во второй половине апреля самой низкой ночной температурой будет +4 градуса, самой высокой дневной +18 градусов. Ожидаются семь дней с кратковременными дождями.

Фото: Погода в Киеве на месяц / gismeteo

Во Львове во второй половине апреля самой низкой ночной температурой будет +4 градуса, самой высокой дневной +16 градусов. Кратковременный дождь может пройти в течение шести дней.

Фото: Погода в Львове на месяц / gismeteo

В Харькове во второй половине апреля самой низкой ночной температурой будет +4 градуса, самой высокой дневной +18 градусов. Незначительные дожди могут пройти в течение шести дней.

Фото: Погода в Харькове на месяц / gismeteo

В Днепре во второй половине апреля самой низкой ночной температурой будет +5 градусов, самой высокой дневной +19 градусов. Ожидаются дожди в течение двенадцати дней.

Фото: Погода в Днепре на месяц / gismeteo

В Одессе во второй половине апреля самой низкой ночной температурой будет +7 градусов, самой высокой дневной +17 градусов. Дожди будут идти в течение девяти дней.

Фото: Погода в Одессе на месяц / gismeteo