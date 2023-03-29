Антициклон Лилиоса. Синоптик рассказала, когда можно ожидать потепление и солнце 29 марта, 14:46 Можно ожидать потепление и солнце (Фото:Павел Червинский / unsplash)

«Антициклон с нежным именем Лилиоса надает подзатыльников снежному циклону, выгонит его из Украины и даже кое-где посветит солнцем».

Синоптик Наталья Диденко, на своей странице в facebook, сообщила об улучшении погодных условий в ближайшее время.

«30 марта в большинстве областей Украины осадков не ожидается.

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Только остатки атмосферного фронта еще предопределят мокрый снег в восточных областях Украины.

Ветер постепенно успокоится, разве что в центральных и восточных областях возможны порывы до 15−20 метров в секунду.

А вот холодная погода в Украине продлится.

В ближайшую ночь температура воздуха будет составлять 0−5 градусов мороза, местами, при прояснениях, до -6−9 градусов.

Завтра в течение дня потеплеет до +4+10, в западных областях до +7+12 градусов.

Холоднее всего будет в восточной части Украины, днем +1+4 градуса.

В Киеве 30 марта будет еще холодно, однако солнечно. Без осадков. Ночью -1−4 градуса, днем +4+7 градусов. Утром, вечером, может быть скользко, осторожно!

В пятницу-субботу ощутимо потеплеет, но не торопитесь прятать теплые вещи, ибо это скромное потепление — еще не окончательное".

Фото: Наталья Диденко / facebook