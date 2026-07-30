Волна знойного лета. Синоптики сообщили об антициклоне и когда сильная жара охватит всю Украину

Погода в Украине начинает меняться — впереди сильная жара , которая до конца недели охватит все области.

По прогнозам синоптиков, во второй половине текущей недели в Украину поступят теплые воздушные массы из Европы. На всей территории страны под влиянием антициклона ожидается значительное потепление, которое особенно усилится в выходные.

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В четверг, 30 июля, на всей территории страны ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер северо-западный, 5−10 м/с. Ночная температура воздуха +11 +16 градусов, в южной части +15 +20 градусов, дневная +24 +29 градусов, на юге и в Закарпатье +28 +33 градуса.

В пятницу, 31 июля, период стойкой антициклональной погоды продолжится, осадки не ожидаются на всей территории Украины. Ветер северо-западный, 5−10 м/с. Ночная температура воздуха +13 +19 градусов, дневная +24 +29 градусов, в южных и западных областях +30 +35 градусов.

В субботу, 1 августа, на большей части территории страны сохранится сухая погода, без осадков. Ветер северный, в западной части — переменных направлений, 3−8 м/с. Ночная температура воздуха +13 +18 градусов, на крайнем юге до +21 градуса, дневная +25 +30 градусов, на юге и крайнем западе +31 +36 градусов, на севере Левобережья +23 +28 градусов.

В воскресенье, 2 августа, в большинстве областей Украины сохранится солнечная и сухая погода. Ветер в западных областях — переменных направлений, 3−8 м/с; в остальных регионах — северный, 5−10 м/с. Ночная температура воздуха +16 +21 градус, дневная в северо-восточных областях +24 +29 градусов, а в остальных областях жара усилится до +31 +36 градусов, на Закарпатье местами — до +38 градусов.