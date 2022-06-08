Жара и ливни. Причиной переменчивой погоды летом 2022 в Украине станет Ла-Нинья — климатолог 8 июня, 18:53 Цей матеріал також доступний українською Украине Ла-Ниньо принесет засушливый июль и август (Фото:pexels/Kalju Liiv)

Согласно прогнозам, июль и август будут особенно жаркими, тем не менее, климатолог Вера Балабух обещает, что за счет прохладной весны и дождливого июня, будущий урожай должен быть хорошим.

На летнюю погоду в Украине будет влиять Ла-Нинья — явление, происходящее на юге Тихого океана. Ла-Нинья представляет собой движение верхних слоев теплой воды на Восток, что вызывает поднятие на поверхность холодной воды. Эти процессы затрагивают перемены в климате всего мира.

Видео дня

Украине Ла-Ниньо принесет засушливый июль и август, с длительными периодами без осадков. В коротких промежутках ожидают проливные дожди, во время которых выпадут как минимум месячные нормы осадков.

«Ла-Нинья может наблюдаться год, реже два года подряд. В этом году ожидалось, что Ла-Нинья перейдет в фазу Эль-Ниньо, но этого не случилось. Так что это течение мы будем наблюдать третий год подряд. Это явление и будет определять погоду в северном полушарии. Поэтому ожидается, что температура летом на территории Европы, особенно Центральной и Восточной (в том числе и Украины) может быть на 1−2 °C выше, чем обычно. То есть лето будет жарким», — рассказала эколог-климатолог Вера Балабух.

Специалист предупреждает, что засуха может повлиять на урожай овощных культур, однако на тех землях, где будут использовать системы орошения, с урожаем все будет в порядке.

«Долгое время дождей не будет, а затем пойдет ливень, во время которого выпадет месячная, а то и двух-трехмесячная норма осадков. Типичны для такой погоды и смерчи. Также для Ла-Ниньи типичны и затоки холодного воздуха, поэтому прохладные дни летом тоже будут», — комментирует Вера Балабух.

Ранее мы рассказывали, какую погоду прогнозируют в июне 2022. Синоптики обещают много дождей с грозами, но теплых солнечных дней также будет немало.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.