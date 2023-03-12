Неужели антициклон. Какая погода будет в конце марта 12 марта, 05:35 Солнечные дни в конце марта (Фото:AntonMatyukha / depositphotos)

Переменчивый и капризный март, перед тем, как уходить, вспомнит, что он весенний месяц.

К концу месяца на большей территории Украины установится теплая солнечная погода. Наконец-то практически у всех появится возможность в полную силу насладиться настоящим весенним теплом.

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В Киеве 29 и 31 марта будет солнечно и ясно. 30 марта солнце будет прятаться за облаками. Дневная температура воздуха +11+13 градусов, ночная +1+6 градусов.

Фото: Погода в Киеве на месяц / gismeteo

В Харькове 29 марта солнце периодически будет прятаться за облаками. 30 и 31 марта будут полноценными солнечными днями. Дневная температура воздуха +10+14 градусов, ночная +3+4 градуса.

Фото: Погода в Харькове на месяц / gismeteo

В Днепре с 29 по 31 марта солнечно и ясно, и тепло. Дневная температура воздуха +12+14 градусов, ночная +5 градусов.

Фото: Погода в Днепре на месяц / gismeteo

Во Львове солнце будет скрываться за облаками, при этом температура воздуха будет достаточно высокой +13 градусов, ночная +6 градусов.

Фото: Погода в Львове на месяц / gismeteo

В Одессе с 29 по 31 марта будет солнечно и ясно. Дневная температура воздуха +15 градусов позволит переодеться в легкие куртки. Ночью +8+9 градусов.

Фото: Погода в Одессе на месяц / gismeteo