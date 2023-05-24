Неустойчивая атмосфера. Синоптик предупредила об опасности, которую может принести погода в четверг
Неустойчивая атмосфера и тополиный пух (Фото:annavishnyak553 / depositphotos)
В четверг 25 мая природа щедро одарит нашу страну дождями, местами с грозами и градом.
Синоптик Наталья Диденко, на своей странице в facebook, дала прогноз на завтрашний день и предупредила зависимых от капризов погоды людей о рисках, связанных с неустойчивой атмосферой.
«Четверг в Украине будет иметь над собой неустойчивую атмосферу.
Практически повсюду — местами кратковременные дожди и грозы.
Меньшая вероятность осадков завтра — Волынь, Ровенская, Тернопольская, Хмельницкая, Черновицкая, Житомирская, Черниговская, Киевская области. Карта.
Температура воздуха в большинстве областей — без особых изменений, в течение дня 25-го мая +20+26 градусов.
В Киеве 25-го мая существенные осадки маловероятны. Максимальная температура воздуха в течение дня около +25 градусов.
Гипотоники и гипертоники, уважаемые!
Учитывая неустойчивость атмосферы, порой может прыгать ваше персональное артериальное давление, не забывайте брать с собой маленькую воду и пилюли.
На солнце сейчас, даже несмотря на комфортные градусы, иногда припекает сильно, начинает летать пух, все цветет — уважаемые аллергики, защищайте лицо кремом, не забывайте темные очки".