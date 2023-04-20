«Дожди разного калибра». Синоптик предупредила о циклоне с непогодой, и о том, куда придет антициклон
Бурлит циклон (Фото:NewAfrica / depositphotos)
С завтрашнего дня все надеялись на улучшение погоды, но на территорию Украины ворвется циклон Свен, который принесет грозы и штормовой ветер.
Синоптик Наталья Диденко, на своей странице в facebook, предупредила украинцев о, к сожалению, очередном ухудшении погоды. Только в нескольких областях непогоде помешает антициклон Петра.
«Вы будете смеяться, но завтра в Украине снова дожди.
Хотя не во всех синоптических ситуациях смешно, потому что наводнение в этом году — ничегоненький и дополнительные дожди могли бы уже и прекращаться.
Но — нет.
21 апреля в большинстве областей Украины пройдут дожди разного калибра, от небольших до умеренных. Циклон Свен!
Разве что близость западного антициклона Петра не пустит завтра дожди на Волынь, Ровенщину и Львовщину там без осадков.
К пакостным дождям присоединится еще и порывистый ветер северо-восточного направления, возможны даже порой штормовые порывы 15−20 метров в секунду.
Температура воздуха разбежится кто куда.
В центральных областях, Киевской, Сумской, Харьковской, Луганщине, даже южной Одесщине, конечно, в Карпатах ожидается холод, днем только +8 +12 градусов.
На юго-востоке Украины, в большинстве западных областей все же весна покажет теплый характер +12+16 градусов.
В Киеве 21 апреля ожидается дождливая ветреная погода с невысокой температурой воздуха около +9+10 градусов".