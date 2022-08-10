Черные дожди и морозы. Как война повлияет на погоду следующей зимой и почему взрывы в Украине больше всего разрушают экологию Беларуси и РФ 10 августа, 15:57 Эксклюзив НВ Этой зимой украинцам обещают температурные качели и обильные осадки из-за интенсивных и регулярных обстрелов (Фото:Sergei Chuzavkov / SOPA via Reuters)

Климатолог Светлана Бойченко уверена: активная фаза боевых действий на востоке и юге повлечет за собой заметные погодные изменения в Украине, а также существенно повредит экологии страны-агрессора

В этом году в Украине приход зимы обсуждается с особым волнением — из-за российского вторжения украинские военные готовятся встречать морозы в окопах, а гражданские утепляются в ожидании сложного отопительного сезона. Всех интересуют грядущие скачки температур, в то время как эксперты говорят о глобальных погодных и климатических изменениях в целом регионе, вызванных активной фазой войны.

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О том, как российская агрессия влияет на погоду, НВ говорит со Светланой Бойченко, климатологом, доктором географических наук и ведущим научным сотрудником Института геофизики имени Серафима Субботина НАН Украины.

— Как активная фаза войны в Украине, в том числе взрывы и пожары, вливают в атмосферу?

— Влияние на окружающую среду многокомпонентно. В результате военных действий в атмосферу выбрасываются продукты детонации ракет и артиллерийских снарядов. Причем в определенных регионах, таких как восток и юг Украины, они постоянны и многократны. Далее эти снаряды попадают в здания, возникают пожары, и в зависимости от пылающего объекта в атмосферу попадают продукты горения. Чаще сейчас подрывают склады, поэтому речь идет в основном об окисидах азота, тяжелых металлах и газовых соединениях.

Также есть пожары, которые происходят в природных экосистемах на сельскохозяйственных угодьях — это поджог посевных, лесов и зеленых лесополос, которых очень много на юге Украины. Это приводит к дополнительным выбросам газово-аэрозольных примесей и сажи.

Далее в атмосферу попадут выбросы газов, в том числе парниковых, от передвижных транспортных средств — самолетов и тяжелой техники, работающей на дизельном топливе. Сюда добавляются грунтовые аэрозольные частицы, которые образуются в результате взрывов, поднимаются в атмосферу и турбулентными потоками могут переноситься на разные расстояния. В результате в атмосфере могут образоваться вредные соединения или разрушаться полезные.

— Какие последствия таких загрязнений?

— Все эффекты от военных действий происходят в тропосфере: возникают в приземном слое на высоте 15−20 м и затем переносятся на несколько километров вверх, потому что тропосфера в наших широтах достигает 12−14 км.

Я бы разделила эффекты, вызванные войной, на три составляющие: метеорологические, погодные и климатические. Первые — это изменение оптических и физико-химических характеристик атмосферы, то есть ее замутнение и образование дополнительных газоаэрозольных веществ. К примеру, в результате выбросов OH разрушается тропосферный озон, работающий с парниковыми газами.

Климатолог Светлана Бойченко уверена, что запуск военно-промышленных комплексов США, РФ и ЕС из-за войны войны в Украине будет иметь глобальные климатические последствия для мира Фото:

Есть также погодные эффекты от военных выбросов. Газово-аэрозольные примеси, продукты горения и грунтовые частицы могут служить ядрами конденсации. Это приводит к увеличению облачности, осадков и повторяемости грозовых явлений. Может также произойти окисление осадков, и тогда получим кислотные дожди. Или даже черные — когда ядром конденсации является сажа, и капелька имеет сероватый оттенок. Воздействие этих продуктов горения длится от нескольких часов до нескольких недель, а дальше они вымываются из атмосферы. Но обстрелы на территории Украины сейчас проходят постоянно и все время поставляют эти частицы в атмосферу, а значит, процесс выбросов пролонгируется на месяцы.

— Учитывая погодные эффекты от активных боевых действий, какой будет в этом году зима в Украине?

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