Вербное воскресенье. Синоптики предупреждают о похолодании в большинстве областей Украины 15 апреля, 08:09 Цей матеріал також доступний українською Синоптики рассказали, какую погоду стоит ожидать в эти выходные (Фото:Brett Sayles / Pexels)

Праздничное воскресенье, 17 апреля, обещает быть прохладным и ветреным днем, возможны осадки.

17 апреля католики Украины встретят Пасху, а православные украинцы отметят праздник Вход Господень в Иерусалим, он же — Вербное воскресенье. Синоптики рассказали, какую погоду стоит ожидать в эти выходные. Так, Наталка Диденко прогнозирует дождливую субботу, а в воскресенье резко похолодает.

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Тем не менее, погода будет неоднородной: уже в начале следующей недели в западных областях возможен снег, а в восточных ожидается солнце и тепло.

Киев

В столице температура резко упадет в воскресенье и остановится на отметке +5 °C днем и +1 °C ночью. Затем температура начнет постепенно повышаться, однако с понедельника прогнозируют сильные дожди и облачность.

Погода в Киеве / Фото: скриншот gismeteo.ua

Львов

Во Львове температура также снизится до −1…+5 °C, а дожди начнутся уже в пятницу, 15 апреля. Погода станет теплее во вторник, 19 апреля, температура вырастет до +9 °C днем, но ночью по прежнему холодно, около −2…−1 °C.

Погода во Львове / Фото: скриншот gismeteo.ua

Харьков

В Харькове дневная температура снизится до +12 °C в дневное время, а уже с понедельника начнет расти. Во вторник, 19 апреля, в Харькове ожидают +21 °C днем и +13 °C ночью. В понедельник и вторник прогнозируют сильный порывистый ветер.

Погода в Харькове / Фото: скриншот gismeteo.ua

Одесса

В Одессе в воскресенье ожидают +11 °C днем и +6 °C ночью. Максимально холодный день прогнозируют во вторник, 19 апреля, с температурой +8 °C днем и +5 °C в ночное время.

Погода в Одессе / Фото: скриншот gismeteo.ua

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