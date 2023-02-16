«Между двумя сезонами». Синоптик дала прогноз изменчивой погоды на ближайшее время
Температура воздуха от зимы до весны (Фото:panaramka / depositphotos)
Синоптик Наталья Диденко, на своей странице в facebook, предупредила о контрастной пятнице.
Грядущая пятница станет границей между похолоданием, которое началось 14 февраля и потеплением, которое мы ожидаем в выходные 18 и 19 февраля. Мы окажемся между двумя сезонами — зимой и весной и ощутим погодные капризы.
Какой будет погода в Украине в пятницу
«Пятница принесет мокрый снег на юго-восток, на Донбасс, Запорожье.
Местами мокрый снег пройдет в северных областях.
Преимущественно дождь ожидается в западной части.
В центральных областях, большинстве восточных и южной части Украины — без осадков.
Температура воздуха завтра будет от зимы до весны.
Ночью на востоке ожидается 7−12 градусов мороза, на остальной территории от 2 тепла до 4 мороза.
В течение пятницы в западных областях и на юге (кроме Запорожья, где холодновато) предполагается +4+9 градусов.
На востоке ощутимо свежее, 0,-3 градуса.
На остальной территории Украины ожидается 0+3 градуса " .
Какой будет погода в Киеве в пятницу
«В Киеве 17 февраля местами мокрый снег, временами дождь. В течение дня температура воздуха будет около +2 градусов.
В субботу погода будет более активной — дожди, сильный ветер, но вместе с тем потеплеет в Киеве до +6+8 градусов.
В дальнейшем будет преобладать влажная погода " .