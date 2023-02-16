«Между двумя сезонами». Синоптик дала прогноз изменчивой погоды на ближайшее время 16 февраля, 17:07 Температура воздуха от зимы до весны (Фото:panaramka / depositphotos)

Синоптик Наталья Диденко, на своей странице в facebook, предупредила о контрастной пятнице.

Грядущая пятница станет границей между похолоданием, которое началось 14 февраля и потеплением, которое мы ожидаем в выходные 18 и 19 февраля. Мы окажемся между двумя сезонами — зимой и весной и ощутим погодные капризы.

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Какой будет погода в Украине в пятницу

«Пятница принесет мокрый снег на юго-восток, на Донбасс, Запорожье.

Местами мокрый снег пройдет в северных областях.

Преимущественно дождь ожидается в западной части.

В центральных областях, большинстве восточных и южной части Украины — без осадков.

Температура воздуха завтра будет от зимы до весны.

Ночью на востоке ожидается 7−12 градусов мороза, на остальной территории от 2 тепла до 4 мороза.

В течение пятницы в западных областях и на юге (кроме Запорожья, где холодновато) предполагается +4+9 градусов.

На востоке ощутимо свежее, 0,-3 градуса.

На остальной территории Украины ожидается 0+3 градуса " .

Какой будет погода в Киеве в пятницу

«В Киеве 17 февраля местами мокрый снег, временами дождь. В течение дня температура воздуха будет около +2 градусов.

В субботу погода будет более активной — дожди, сильный ветер, но вместе с тем потеплеет в Киеве до +6+8 градусов.

В дальнейшем будет преобладать влажная погода " .

Фото: Наталья Диденко / facebook