Яркая Пасха. Позволит ли погода угоститься паской на свежем воздухе
Пасха должна быть теплой (Фото:Elena Schweitzer / depositphotos)
По предварительным прогнозам, погода в большинстве регионов Украины на Пасху будет теплой и сухой, как днем, так и ночью. Это значит, что кушать вкусную паску и пасхальные яйца можно будет на открытой веранде.
Дневная температура на Севере Украины ожидается +14+20 градусов, без осадков. На Западе Украины +14 + 21 градус. Во Львове, Закарпатье и Ивано-Франковске возможны дожди. На Востоке Украины +15+19 градусов, дождливая погода в Донецке и Луганске. На юге Украины летняя погода. Температура воздуха +20 градусов, без осадков.
В Киеве на Пасху ясно и солнечно. Дневная температура воздуха +16 градусов, ночью +7 градусов.
В Днепре на Пасху ясная и солнечная погода. Дневная температура воздуха +15 градусов, ночью +7 градусов.
Во Львове на Пасху переменная облачность. Дневная температура воздуха +17 градусов, ночью +7 градусов.
В Харькове на Пасху ясно и солнечно. Дневная температура воздуха +14 градусов, ночью +5 градусов.
В Одессе на Пасху переменная облачность. Дневная температура воздуха +16 градусов, ночью +10 градусов.