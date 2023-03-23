Яркая Пасха. Позволит ли погода угоститься паской на свежем воздухе

23 марта, 11:35
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Пасха должна быть теплой (Фото:Elena Schweitzer / depositphotos)

Пасха должна быть теплой (Фото:Elena Schweitzer / depositphotos)

По предварительным прогнозам, погода в большинстве регионов Украины на Пасху будет теплой и сухой, как днем, так и ночью. Это значит, что кушать вкусную паску и пасхальные яйца можно будет на открытой веранде.

Дневная температура на Севере Украины ожидается +14+20 градусов, без осадков. На Западе Украины +14 + 21 градус. Во Львове, Закарпатье и Ивано-Франковске возможны дожди. На Востоке Украины +15+19 градусов, дождливая погода в Донецке и Луганске. На юге Украины летняя погода. Температура воздуха +20 градусов, без осадков.

Видео дня

В Киеве на Пасху ясно и солнечно. Дневная температура воздуха +16 градусов, ночью +7 градусов.

Погода в Киеве на месяц / gismeteo
Фото: Погода в Киеве на месяц / gismeteo

В Днепре на Пасху ясная и солнечная погода. Дневная температура воздуха +15 градусов, ночью +7 градусов.

Погода в Днепре на месяц / gismeteo
Фото: Погода в Днепре на месяц / gismeteo

Во Львове на Пасху переменная облачность. Дневная температура воздуха +17 градусов, ночью +7 градусов.

Погода во Львове на месяц / gismeteo
Фото: Погода во Львове на месяц / gismeteo

В Харькове на Пасху ясно и солнечно. Дневная температура воздуха +14 градусов, ночью +5 градусов.

Погода в Харькове на месяц / gismeteo
Фото: Погода в Харькове на месяц / gismeteo

В Одессе на Пасху переменная облачность. Дневная температура воздуха +16 градусов, ночью +10 градусов.

Погода в Одессе на месяц / gismeteo
Фото: Погода в Одессе на месяц / gismeteo
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Редактор: Юлия Сурикова-Ганская

Теги:   Пасха Крашанка церковные праздники Пасха 2023

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