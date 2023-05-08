Температурные диапазоны. Какой будет самая высокая температура воздуха на этой неделе, и где пройдут кратковременные дожди 8 мая, 13:31 Ожидаются кратковременные дожди (Фото:Ольга Хуснутдинова / unsplash)

Текущая неделя пройдет в Украине под влиянием антициклона, благодаря которому отойдут заморозки.

Синоптик Наталья Птуха, в интервью для NV, рассказала о диапазонах температуры на этой неделе и предупредила о начале кратковременных дождей.

По ее словам, в большинстве случаев дожди будут проходить в дневные часы. С 11 мая они будут разной интенсивности и могут выпадать локально. Такие осадки свойственны теплому летнему периоду.

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«9−10 мая в Киеве ночью ожидаем около +2…+4 градусов, а в дневные часы +12…+14. Всю неделю будет проходить в этих пределах. Ветер северо-восточный, не сильный, но будет чувствоваться. 5−10 м/с, иногда 7−12 м/с.

Ночью в Закарпатье и на юге +3…+9 градусов, остальная территория — +1…+6. А в дневные часы преимущественно +9…+15 градусов, а в восточных областях +7…+13.

В большинстве южных, восточных, центральных и северных областей днем 9 мая местами небольшие кратковременные дожди. Небольшие и кратковременные, потому что мы все же не в центре антициклона, а на периферии. Поэтому такая нестабильность может ощущаться с 9 числа .