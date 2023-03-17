В лучах солнца. Когда астрономическая весна порадует настоящим теплом 17 марта, 11:09 Скоро всех согреет яркое весеннее солнце (Фото:oraziopuccio / depositphotos)

Сегодня нам снова пришлось надеть теплые зимние куртки, но не стоит расстраиваться из-за плохой погоды. Совсем скоро придет настоящее весеннее тепло.

В понедельник 20 марта весеннее равноденствие сравняет день с ночью и начнется астрономическая весна, а 26 марта мы переведем часы на летнее время. Потепление неизбежно и подтверждением этому факту станет повышение температуры воздуха на следующей недели и солнечные дни до конца месяца.

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В Киеве на следующей неделе значительно потеплеет с 23 марта. Дневная температура воздуха в этот день будет +16 градусов, ночная +6 градусов. До конца месяца самая высокая дневная температура +21 градус, ночная +12 градусов. В течение двух недель до конца месяца будет 4 солнечных ясных дня и 7 дней с переменной облачностью.

Фото: Погода в Киеве на месяц / gismeteo

В Харькове значительно потеплеет с 24 марта. Дневная температура воздуха в этот день будет +18 градусов, ночная +6 градусов. До конца месяца самая высокая дневная температура +20 градусов, ночная +12 градусов. В течение двух недель до конца месяца будет 4 солнечных ясных дня и 6 дней с переменной облачностью.

Фото: Погода в Харькове на месяц / gismeteo

В Днепре значительно потеплеет с 23 марта, но день будет пасмурным. Дневная температура воздуха подымится до +17 градусов, ночная будет +8 градусов. До конца месяца самая высокая дневная температура +22 градуса, ночная +12 градусов. В течение двух недель до конца месяца будет 4 солнечных ясных дня и 5 дней с переменной облачностью.

Фото: Погода в Днепре на месяц / gismeteo

В Одессе самым высоким градусом дневной температуры до конца месяца станет +15. Ночная температура подымится до +10 градусов. В течение двух недель до конца месяца будет 2 солнечных ясных дня и 7 дней с переменной облачностью.

Фото: Погода в Одессе на месяц / gismeteo

Во Львове значительно потеплеет с 23 марта. Дневная температура воздуха в этот день будет +18 градусов, ночная +5 градусов. До конца месяца самая высокая дневная температура +20 градусов, ночная +11 градусов. В течение двух недель до конца месяца будет 10 дней с переменной облачностью.

Фото: Погода во Львове на месяц / gismeteo