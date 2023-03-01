Влияет поле повышенного давления. Синоптик дала прогноз погоды на первую половину марта 1 марта, 15:03 В первый день весны хочется тепла и цветов (Фото:Eugene Golovesov / pexels)

На календаре 1 марта и нам как никогда сильно хочется солнечного тепла и обновления природы.

Синоптик Укргидрометцентра Наталия Птуха в интервью NV рассказала о том, какими будут первые дни марта и стоит ли рассчитывать на приятные погодные аномалии.

По ее словам, первые пять дней месяца на нашу территорию будет влиять поле повышенного давления, поэтому погода, преимущественно, будет без осадков, спокойной, с солнечными прояснениями. В то же время сохранится северо-западный ветер и постоянно будет поступать прохладная свежая воздушная масса, поэтому воздух еще не будет прогреваться интенсивно.

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«Но общая тенденция к повышению температуры есть, и световой день становится длиннее, и солнечного света мы получаем все больше. Пока в дневные часы, например, для Киевщины у нас ожидается температура около +5 градусов. Но в южных областях несколько более высокие показатели — там и +10…+13 градусов будем иметь, и в Закарпатье. Однако в ночные часы еще сохраняется стабильный «минус», то есть на территории Украины будем иметь в пределах −1…−7 градусов. На востоке даже несколько более низкие показатели могут быть, в Киевской области — около -3 градусов. Это на ближайшие пять суток.

Но уже в выходные вместо поля высокого давления будет поступать поле пониженного давления, то есть атмосферное давление несколько снизится. На территорию Украины это принесет с севера, с северо-запада атмосферные фронты вместе с большей облачностью, осадками. Так что в дневные часы, например, на ближайшие выходные уже может быть немного ниже температура, ведь будет больше облачности, соответственно, меньше будет прогреваться приземный слой воздуха. А в ночные часы так и будет оставаться небольшой минус, в дневные — будет преобладать «плюс».

Если смотреть уже на следующие пять суток, то есть 6−10 марта, то этот период будет характеризоваться более высокими колебаниями температуры — в некоторые дни стремительное повышение температуры, а затем снова снижение. Ведь у нас будут проходить атмосферные фронты, и у нас будет больше осадков, соответственно, будет более динамичной синоптическая ситуация, будут меняться погодные условия до конца первой декады марта. Вот такая ориентировочная ситуация на начало марта".