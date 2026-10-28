Дыхание зимы. Как закончится октябрь, что принесёт ноябрь и когда снег будет не только в Карпатах

Наталья Птуха, синоптик Укргидрометцентра, рассказала о погоде на предстоящую неделю, в частности о том, с чего начнется последний месяц осени.

Октябрь до сих пор оставался теплее, чем должен был бы быть: среднесуточная температура в большинстве регионов на 3−7 градусов превышала климатическую норму, говорит Наталья Птуха, синоптик Укргидрометцентра. В целом такой температурный режим сохраняется уже две недели и продлится ещё несколько дней. Но он не будет длиться вечно: вскоре ноябрь, предзимний месяц, возьмёт своё.

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«У нас планируются изменения, однако они будут постепенными и не резкими», — обещает эксперт.

В течение ближайших трёх суток в Украине ожидаются комфортные ночи с температурой от +3 до +11, а днём температура будет подниматься от +7 до +14, в Закарпатье и на юге она достигнет даже +17.

В это время антициклон с востока будет противостоять циклоническому влиянию над Чёрным морем, и это циклоническое влияние будет преобладать. Поэтому почти всю Украину ждут облака и дожди, от небольших до умеренных. 29 октября дождь будет идти только на юге и в центре страны, а в дальнейшем начнётся период «без существенных осадков».

Это означает следующее: дождя как такового не будет, но пасмурные дни с небольшими прояснениями нам гарантированы, а также возможны небольшой дождик или просто изморось — то, что не требует даже зонтика, объясняет Птуха. «Могут быть и туманы, перенасыщенный влагой воздух, такая классическая осенняя влажная погода с тенденцией к некоторому понижению температуры воздуха», — говорит она.

31 октября доля северного воздуха над Украиной увеличится, станет прохладнее, а также в этот день пройдут небольшие дожди в Житомирской, Винницкой и Киевской областях.

1 ноября ожидается более холодная ночь: +1…+6, только на юге страны до +10. Днём в западных, северных и большинстве центральных областей +5…+10, на юге и юго-востоке в пределах +9…+14. «А в Карпатах вообще в течение суток от -2 до +3, — отмечает Птуха. — Там возможны осадки в виде мокрого снега».

В целом в этот день будет облачно, ветер будет холодным — северо-западным. А также будут идти небольшие дожди на западе Украины, в Житомирской, Киевской и Одесской областях.

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Отвечая на вопрос о вероятности снега, Птуха отмечает: «Если в горных районах уже сейчас местами есть снег, то в первой декаде ноября и в некоторых западных областях осадки могут менять фазу [то есть переходить в снег]».

Подробнее о снеге, если он будет, Укргидрометцентр сообщит чуть позже, когда составит более точный прогноз, подчеркивает эксперт. «Но пока можно сказать следующее: будет прохладная погода, возможно, даже с нотками зимы», — осторожно замечает она. Мол, всё это свойственно ноябрю — никаких неожиданностей. Поэтому зимние явления вполне вероятны.

И добавляет: в высокогорье Карпат прямо сейчас снежный покров в некоторых местах достигает 14 см.

«Ноябрь — это переходный месяц от осени к зиме, начинается предзимний период, время устойчивого снижения среднесуточной температуры от +5 в сторону снижения», — продолжает синоптик. Но всё это — позже, ведь даже сейчас, скажем, в Киевской области среднесуточная температура составляет +11,5 градусов, по всей Украине — от +8 до +15.

В Киеве 28 октября ожидается небольшой дождь, будет облачно с прояснениями. Ночью температура +6…+8, а днём +10…+12, и так будет до конца октября.

29−30 октября — преимущественно сухо, но облачно с прояснениями, а 31-го снова может быть небольшой дождь. 1 ноября тоже будет моросить, а ещё появится прохладный северный ветер. «В ночь на 1 ноября будет +4…+6, а днём +8…+10 — не резкое похолодание, но тенденция есть», — подводит итог эксперт.