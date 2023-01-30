Серьезный месяц февраль. Метеоролог — о температурных сюрпризах и снегопадах в последний месяц зимы 30 января, 18:39 Эксклюзив NV В зимнее время периоды тепла становятся все более длительными и ощутимыми, а периоды холода — наоборот, все более кратковременными. Это связано с изменением климата. (Фото:Sergei Chuzavkov / SOPA via Reuters)

Синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха в интервью NV рассказала о погоде в феврале.



— Какой нас ждет февраль, какой будет погода в следующем месяце?

— Традиционно сначала отмечу, что прогноз на месяц — лишь ориентировочный, это более обобщенная информация. Непосредственно прогноз мы можем давать на десять дней, более точный – на пять дней. Итак, по исследованиям наших специалистов, среднемесячная температура в феврале предусматривается в пределах -3…+2. Это на полтора-два градуса выше нормы. Опять же, это среднемесячная температура для всей территории Украины, то есть это очень обобщенные показатели. Но это то, что можно рассчитать. Точно так же относительно месячного количества осадков — оно ожидается в пределах 29-83 мм, и это также в пределах нормы.

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Мое личное мнение, что в качестве компенсации за теплые дни в январе, в феврале может быть больше морозных дней. Посмотрим, действительно ли так будет, потому что исключать какие-то волны тепла или холода не стоит. Однако, как отмечают ученые, климатологи, что именно в зимний период в связи с изменением климата есть такая тенденция, что волны тепла становятся более длительными и ощутимыми, а вот волны холода — наоборот, более кратковременными.

— Каковы прогнозы на ближайшую перспективу, в частности на первую декаду февраля?

— Есть тенденция к тому, что погода, особенно в начале февраля, приобретает более зимний характер. Пока таких аномальных волн тепла [как в начале января], по крайней мере, в первой декаде февраля, мы не прогнозируем. Даже наоборот, ожидаем определенное снижение температуры уже начиная со следующих выходных, то есть после 5 числа.

По погоде на ближайшую перспективу. В последние дни января и в начале февраля Украина будет находиться в поле пониженного давления. Над скандинавскими странами, над северной Европой располагается поле пониженного давления, циклон, даже не один, а целая плеяда циклонов, которые будут проходить по северной Европе. Соответственно, их фронтальные системы будут затрагивать территорию Украины. Поэтому в начале февраля в Украине будет преобладать облачная погода, время от времени с осадками. Осадки в большинстве областей, преимущественно в виде снега в ночные часы и мокрого снега в дневные часы, иногда возможен мокрый снег с дождем. Потому что в дневные часы температура в начале февраля все еще будет колебаться от -2 мороза до +4 тепла. А в ночные часы, все же, будет стабильный «минус»: 0…-6 градусов мороза.

На юге страны немного теплее – там +5…+8 в дневные часы. Ощутимый мороз будет в Карпатах - -4 ... -9 градусов. Также в этом регионе может быть несколько выше интенсивность осадков, то есть там ожидаем умеренный снег, и там снежный покров будет более устойчивым.





— Какими будут снегопады на остальной территории, образуется ли где-нибудь снежный покров?

— Назвать сильными снегопады, которые пройдут, по крайней мере, на этой неделе, нельзя. Довольно быстро будут проходить эти атмосферные фронты через территорию Украины. Потому высокого снежного покрова мы не ожидаем. Но снежком присыпет, преимущественно в западных и северных областях. Высота снежного покрова будет в пределах где-то 3-4 см. В Карпатах, конечно, больше ожидаем, и по 10 см будет, на высокогорье и больше. А так по территории Украины — север, запад и несколько центр — все же снежный покров образуется небольшой, и эта неделя будет больше напоминать зимнюю.

То есть если предыдущую неделю у нас преобладала погода без существенных осадков, кое-где пролетали снежинки, то на этой неделе будет наоборот, уже даже этой ночью, с понедельника на вторник. Атмосферный фронт проходит через территорию Украины, и завтра в большинстве областей ожидаем образование определенного снежного покрова. В частности, в Киеве мы ожидаем, что когда завтра проснемся, будет больше белого цвета за окном.

— Когда, в итоге, ожидается, что нынешняя температура ощутимо изменится?

— Если говорить о температуре, то она ощутимо не изменится в течение текущей недели, до выходных. Температурные показатели будут примерно такие же, как и сейчас — ночью у нас морозы, в дневные часы — около нуля, небольшой «минус», кое-где небольшой плюс , в зависимости от региона Украины, на юге теплее, как всегда.

В дальнейшем есть тенденция к тому, что будет снижение температуры. Если на этой неделе у нас ветер будет преобладать западный и юго-западный, то на следующей неделе будет западный и северо-западный в большинстве областей. Прохладный воздух зайдет на нашу территорию, поэтому ожидаем определенное снижение температуры. И если сейчас имеем тенденцию, что в течение этой недели еще такие колебания температуры будут, то уже на следующей неделе, все же, «минус» может быть и в дневные, и в ночные часы.





— Слишком ли будет отличаться в ближайшее время ситуация на востоке, где обычно холоднее, чем на остальной территории страны?

— В этот раз не будет сильно выделяться. На прошлой неделе там было холоднее, антициклон был с востока, и поскольку эти области ближе к центру антициклона, то там было прохладнее. Сейчас напротив, будет больше облачности, температура повсюду выравнивается. Поэтому по температуре и по осадкам ситуация на востоке не будет сильно отличаться. К примеру, на востоке ближайшие осадки ожидаются на среду или вторник вечер. Потому что этот атмосферный фронт будет проходить с северо-запада страны и будет продвигаться на восток.





— Чем еще отметится начало следующего месяца и удивит ли нас чем-то последний месяц зимы?

— В связи с поступлением атмосферных фронтов с осадками мы видим, что нет еще стабильного "минуса", при котором снег дольше лежит, и может образоваться гололед, то есть на дорогах кое-где гололедица, водителям стоит быть осмотрительными. Эта неделя будет достаточно дискомфортной в этом плане. Также при прохождении атмосферных фронтов несколько усиливается ветер, поэтому, особенно в западных областях, возможны порывы 15-20 м/с. Но стихийного характера они не несут, официального предупреждения пока нет.

Для громких заявлений по поводу февраля в целом оснований нет. Но забывать, что зима продолжается, не стоит. Разные сюрпризы возможны.