Потепление или мороз. Какие погодные изменения принесет середина февраля 11 февраля, 07:53 Переменная облачность и потепление (Фото:dovapi / depositphotos)

Переменчивая погода преимущественно с небольшим дневным плюсом, установится в Украине с выходных и до конца новой наступающей недели.

Немногочисленные осадки и холодный ветер постепенно будут покидать территорию нашей страны — грядет долгожданное потепление. И единственным отрицательным моментом в этот период времени можно считать атмосферные колебания, от которых страдают метеозависимые люди.

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В Киеве вся неделя будет пасмурной, с немногочисленными осадками. Солнце ненадолго покажется из-за туч только в среду. Дневная температура в эти дни от 0 до +4 градусов, ночная от -1 до -4 градусов.

Фото: Погода в Киеве на месяц / gismeteo

В Харькове переменная облачность будет несколько дней, все остальное время необходимо быть готовыми к пасмурным дням с осадками. Дневная температура на этой неделе от -3 до +2 градусов, ночная от 0 до -7 градусов.

Фото: Погода в Харькове на месяц / gismeteo

В Одессе большую часть недели солнце будет показываться из-за туч. Несколько пасмурных дней будут теплыми, с возможными немногочисленными осадками. Дневная температура в эти дни от +2 до +5 градусов, ночная от -4 до +1 градуса.

Фото: Погода в Одессе на месяц / gismeteo

В Днепре всю неделю переменчивая погода будет бороться с пасмурной. Немногочисленные осадки не испортят настроение. Дневная температура на этой неделе от -1 до +2 градусов, ночная от -5 до 0 градусов.

Фото: Погода в Днепре на месяц / gismeteo

Во Львове на всю неделю установится сухая погода с переменчивой облачностью и затянутым на весь день тучами небом в некоторые дни. Дневная температура в эти дни от +2 до +6 градусов, ночная от -4 до +1 градуса.

Фото: Погода в Львове на месяц / gismeteo