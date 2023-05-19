Солнце вместо дождей. Каким областям удастся обменяться погодой во время выходных 19 мая, 11:20 Солнце и дожди на выходных (Фото:DmitriyDanilov / depositphotos)

На выходные дни состоится интересный обмен погодой между двумя условными частями страны, на которые она поделится благодаря синоптическим явлениям.

Итак, к дождливой половине страны в субботу 20 мая будут относиться области: Волынская со средней температурой воздуха +9+22, Ровенская +9+23, Львовская +9+22, Ивано-Франковская +9+22, Хмельницкая +10+23, Винницкая +12+23, Житомирская +12+23, Кировоградская +12+25, Киевская +14+24, частично Черниговская +12+23, Сумская +13+25 и Полтавская +13+23 градуса.

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В то же время в других областях страны солнечно. В Харьковской области средняя температура воздуха +12+24, Луганской +13+25, Днепропетровской +13+26, Запорожской +14+25, Николаевской +14+26, Одесской +13+25, Херсонской +15+26, в Крыму +14+21 градус.

Фото: Погода в Украине 20 мая / meteo

В воскресенье произойдет обмен между дождливой и солнечной погодой. Солнце посетит области: Волынскую со средней температурой воздуха +7+22, Ровенскую +8+23, Ивано-Франковскую +9+22, Хмельницкую +11+23, Винницкую +12+23, Житомирскую +10+23, Кировоградскую +14+24, Киевскую +11+24, Черниговскую +10+23, Сумскую +10+22 градуса.

Дожди пройдут в областях: Харьковской со средней температурой +13+23, Луганской +14+23, Днепропетровской +13+23, Запорожской +14+25, Николаевской +13+25, Одесской +14+25, Херсонской +14+26, в Крыму +14+21 градус.

Фото: Погода в Украине 20 мая / meteo