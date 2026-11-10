Осадки вместо морозов. Сколько областей охватит дождь и насколько повысится температура воздуха в середине недели в Украине

10 ноября, 10:45
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Дожди в Украине (Фото: Zotx / pixabay)

Дожди в Украине (Фото: Zotx / pixabay)

Антициклон принес в Украину сухую погоду, которая вскоре изменится. Наблюдается постепенное повышение температуры воздуха.

Погода в Украине в среду, 11 ноября, по прогнозу синоптиков Укргидрометцентра, будет преимущественно пасмурной. Переменная облачность ожидается только на юге. В большинстве областей, кроме западных и части северных, пройдут дожди. Незначительный ночной мороз — -1 градус — сохранится только в Закарпатье. Повсюду будет наблюдаться медленное повышение температуры воздуха. Самая высокая дневная температура — +13 градусов предполагается в южных областях и в Крыму.

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Какая погода будет в Украине в среду, 11 ноября

В западных областях облачно, без осадков. Средняя ночная температура воздуха +1 +3 градуса, дневная +3 +5 градусов.

В северных областях облачно, умеренный или небольшой дождь, местами без осадков. Ночная температура воздуха +1 +3 градуса, дневная +2 +5 градусов.

В центральных областях облачно, умеренный, местами небольшой дождь. Ночная температура +4 +6 градусов, дневная +5 +7 градусов.

В южных областях переменная облачность, небольшой, местами умеренный дождь. Ночная температура воздуха +3 +6 градусов, дневная +11 +13 градусов.

В восточных областях облачно, умеренный дождь. Ночная температура воздуха +2 +4 градуса, дневная +5 +7 градусов.

В Крыму облачно, небольшой дождь. Ночная температура воздуха +4 +6 градусов, дневная +11 +13 градусов.

Погода 11 ноября / meteo.gov.ua
Фото: Погода 11 ноября / meteo.gov.ua
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Редактор: Юлия Сурикова-Ганская

Теги:   Дождь Прогноз погоды Погода погода в Украине потепление

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