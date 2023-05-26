Комфортная температура с нюансом. Синоптик предупредила о возможных проблемах со здоровьем у метеозависимых людей 26 мая, 13:31 Изменчивость погоды до конца мая (Фото:sainaniritu / depositphotos)

Неустойчивая погода и бурные атмосферные процессы до конца мая будут немного огорчать дождями и одновременно радовать летней температурой воздуха.

Синоптик Наталья Диденко, в интервью радио NV, рассказала о том, что до конца мая летняя температура, установившаяся во второй половине месяца, будет не слишком различаться в разных частях страны. Почти то же самое можно сказать и о дождях, которые до конца месяца успеют отметиться по всей территории Украины, но радует тот факт, что они уже имеют летний локальный характер и уже не холодные.

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«До конца месяца температурный режим существенно не будет меняться. И я считаю, что это просто прекрасно и это идеально. Это самая комфортная вообще термическая картинка, которая только может быть. 20−25 градусов, местами жарче до 26−27 градусов, если солнце сильнее пригреет, то есть очень комфортный термический режим.

Очевидно, когда будет увеличиваться влажность, ощущение духоты, которую не любят многие из людей, особенно люди, которые имеют сердечно-сосудистые заболевания, они испытывают в эти дни и обострение сосудистых болезней, и какие-то проблемы с артериальным давлением. Поэтому к этому надо быть просто готовым, заниматься какой-то профилактикой. А дожди будут выпадать, повторюсь, неравномерно".