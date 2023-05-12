Июнь приближается. Какая температура воздуха будет в первый день лета и удастся ли провести его без осадков

12 мая, 11:01
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Погода в первый день лета (Фото:matusciac/depositphotos)

Погода в первый день лета (Фото:matusciac/depositphotos)

Наконец-то мы почувствовали, что тенденция к потеплению это не какое-то теоретическое определение, и начали согреваться на солнце.

Наступающее потепление наводит на мысли о том, каким будет лето. Пока что, синоптики не могут дать точный прогноз на весь сезон, но уже есть предварительный прогноз средних температурных показателей и погоды на первый день лета 1 июня.

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Средняя температура воздуха 1 июня в Киевской области +23 градуса, ожидается переменная облачность, возможны дожди с грозами. В Львовской области +21 градус, облачно с прояснениями, без осадков. В Одесской области +25 градусов, ясно, без осадков. В Донецкой области +24 градуса, малооблачно, без осадков. В Харьковской области +23 градуса, малооблачно, без осадков. В Закарпатской области +22 градуса, облачно с прояснениями, возможны дожди. В Черновицкой области +20 градусов, облачно с прояснениями, возможны дожди. В Херсонской области +26 градусов, ясно, без осадков. В Ивано-Франковской области +20 градусов, облачно с прояснениями, возможны дожди. В Ровенской области +22 градуса, малооблачно, без осадков. В Тернопольской области +21 градус, малооблачно, без осадков. В Черкасской области +24 градуса, малооблачно, без осадков. В Сумской области +23 градуса, малооблачно, без осадков. В Полтавской области +24 градуса, малооблачно, без осадков. В Запорожской области +25 градусов, ясно, без осадков. В Днепропетровской области +25 градусов, ясно, без осадков. В Кропивницкой области +24 градуса, ясно, без осадков. В Николаевской области +26 градусов, ясно, без осадков. В Хмельницкой области +22 градуса, облачно с прояснениями, возможны дожди. В Житомирской области +22 градуса, переменная облачность, возможны дожди с грозами.

Погода в Киеве 1 июня пасмурная, возможен дождь. Температура воздуха +10+16 градусов.

Погода в Киеве на месяц / gismeteo
Фото: Погода в Киеве на месяц / gismeteo

Погода в Харькове 1 июня пасмурная, дождливая. Температура воздуха +12+19 градусов.

Погода в Харькове на месяц / gismeteo
Фото: Погода в Харькове на месяц / gismeteo

Погода в Днепре 1 июня с переменной облачностью, возможен кратковременный дождь. Температура воздуха +12+20 градусов.

Погода в Днепре на месяц / gismeteo
Фото: Погода в Днепре на месяц / gismeteo

Погода в Одессе 1 июня облачно с прояснениями. Температура воздуха +13+17 градусов.

Погода в Одессе на месяц / gismeteo
Фото: Погода в Одессе на месяц / gismeteo

Погода во Львове 1 июня с переменной облачностью. Температура воздуха +11+17 градусов.

Погода во Львове на месяц / gismeteo
Фото: Погода во Львове на месяц / gismeteo
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Редактор: Юлия Сурикова-Ганская

Теги:   Лето Прогноз погоды Погода погода в Украине синоптическая ситуация

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