Пора святить паски. Какая будет погода в утренние часы на Пасху 15 апреля, 04:45 Погода утром на Пасху (Фото:alexraths / depositphotos)

Утром на Пасху даже те, кто не были на службе в церкви, идут в нее, чтобы посвятить паски.

Прежде чем собираться в церковь, важно знать, какой будет погода на Пасху 2023 года. Следовательно, согласно средним показателям погоды, в западных областях ожидается дождливая погода с грозами и градом. Температура воздуха утром +4+9 градусов, днем +9+14 градусов. В северных областях по утрам местами небольшой дождь, днем в Киевской и Черниговской областях пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха утром +2+7 градусов, днем +7+12 градусов. В центральных областях переменная облачность, без осадков. Температура воздуха утром +3+8 градусов, днем +10+15 градусов. На юге преимущественно без осадков, лишь днем в Одесской и Николаевской областях ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Температура воздуха утром +6+8 градусов, днем +12+17 градусов. На востоке будет пасмурно и прохладно. Температура воздуха утром +4+6 градусов, днем +11+13 градусов.

Видео дня

В Киеве на Пасху 16 апреля дождь, дневная температура воздуха +14 градусов, ночная +7 градусов.

Фото: Погода в Киеве на месяц / gismeteo

В Днепре на Пасху 16 апреля кратковременные дожди, дневная температура воздуха +14, ночью +8 градусов.

Фото: Погода в Днепре на месяц / gismeteo

В Харькове на Пасху 16 апреля пасмурно, без осадков, дневная температура воздуха +13 градусов, ночная +4 градусов.

Фото: Погода в Харькове на месяц / gismeteo

Во Львове на Пасху 16 апреля кратковременные дожди, дневная температура воздуха +16, ночью +7 градусов.

Фото: Погода во Львове на месяц / gismeteo

В Одессе на Пасху 16 апреля переменная облачность, кратковременный дождь, дневная температура воздуха +12 градусов, ночная +8 градусов.

Фото: Погода в Одессе на месяц / gismeteo