Мороз ослабнет. Синоптики сообщили, где в Украине будет пригревать солнце в начале недели и ожидаются ли осадки

После контрастных выходных погода в Украине порадует относительной стабильностью: ночью ожидается небольшой мороз, днем местами будет солнечно и ясно.

По прогнозу синоптиков Укргидрометцентра, погода в Украине в понедельник, 9 ноября, будет преимущественно с незначительными морозами ночью и плюсовой дневной температурой. Самая низкая температура — -3 градуса в этот день ожидается в Ивано-Франковской, Хмельницкой и Черновицкой областях. Самая высокая дневная температура — +8 градусов будет в Закарпатье и в Крыму. В западном регионе ожидается солнечный и ясный день, на остальной части территории — переменная облачность, без осадков.

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Какая погода будет в Украине в понедельник, 9 ноября

В западных областях солнечно и ясно, без осадков. Средняя ночная температура воздуха -3 -1 градус, дневная +3 +6 градусов.

В северных областях переменная облачность, местами солнечно, кое-где облачно, без осадков. Ночная температура воздуха -1 +3 градуса, дневная +4 +7 градусов.

В центральных областях переменная облачность, без осадков. Ночная температура 0 +2 градуса, дневная +4 +6 градусов.

В южных областях переменная облачность, местами солнечно и ясно, без осадков. Ночная температура воздуха +1 +3 градуса, дневная +5 +7 градусов.

В восточных областях облачно, местами переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха 0 +2 градуса, дневная +4 +6 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха +1и3 градуса, дневная +6 +8 градусов.