«Холодная ноябрьская погода». Синоптик сообщила, как долго продлится похолодание в Украине и когда ожидается сильный ветер

Синоптик Наталья Диденко на своей странице в facebook сообщила о периоде холодной осенней погоды в Украине и о том, когда наступит потепление.

«Наступает холодная ноябрьская погода, и это вполне логично для этого сезона. Забегая немного вперед, скажу, что холодный период продлится примерно до 10 ноября. А с 10−11 ноября в Украине ожидается повышение температуры воздуха. Это потепление будет влажным, с периодическими дождями. Поэтому пока утепляемся всеми доступными и разумными способами. Хотя особо сильного холода не предвидится», — отметила специалистка.

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Диденко рассказала, какая температура воздуха ожидается в Украине в среду, 4 ноября, где пройдут дожди, будет порывистый северный ветер и когда температура опустится до небольшого минуса.

«Завтра, 4 ноября, температура воздуха как ночью, так и днём в Украине будет примерно одинаковой — +5 +9 градусов, в южной части, на юго-востоке и в Закарпатье — +9 +12 градусов. Из-за доминирования мощного антициклона по имени Клаус, центр которого расположен над Северным морем, в среду в Украине осадков не предвидится. Только в Крыму завтра ожидаются дожди. Важная деталь. Завтра практически повсеместно в Украине ожидается сильный северный ветер, а мы с вами знаем, что усиление ветра ощутимо снижает температуру воздуха. Поэтому шарфы и капюшоны завтра — обязательно. В Киеве 4 ноября осадков не предвидится, порывистый северный ветер, максимальная температура воздуха будет колебаться в пределах +6 +8 градусов. До конца текущей недели в Украине будет преобладать холодная погода с небольшими плюсами днём. В ближайшие выходные ночью возможны небольшие минусы», — добавила эксперт.