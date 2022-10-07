«Прощальный летний поцелуй». Как долго продлится бабье лето в Украине 7 октября, 14:05 Сколько продлится бабье лето в Украине (Фото:Vlad Patana\unsplash)

В последние дни погода неожиданно порадовала украинцев отсутствием осадков, теплым воздухом и ярким солнцем.

По данным Sinoptik.ua, погода на выходных будет идеальной для долгих прогулок и важных осенних дел. Синоптики советуют сполна насладиться этим прощальным пожилым летом.

Видео дня

Погода в субботу 8 октября

В большинстве регионов Украины суббота будет теплой.

Так, в Одесской, Херсонской, Николаевской и Запорожской областях днем ожидается до +20 °С, в Донецкой, Луганской, Днепропетровской и Закарпатской — до +18 °С, Волынской, Кировоградской, Ровенской, Тернопольской и Львовской — +17 °С, Винницкой, Житомирской, Ивано-Франковской и Черниговской — +15 °С.

В остальных регионах воздух прогреется до +10…+12 °С.

На севере и северо-востоке страны будет ясно, на востоке и центре прогнозируется переменная облачность. В западных и южных областях погода будет пасмурной, но без дождя, поэтому смело планируйте какие-либо дела и отдых.

Погода в воскресенье 9 октября

В воскресенье температурные показатели в регионах Украины практически не изменятся. Теплее всего будет в Харьковской, Одесской и Херсонской областях — до +20 °С. На востоке страны ожидается до +18°С, на севере — +13…+15°С, на западе — +11…+13°С.

Дождь в воскресенье пройдет только в Ровенской и Черновицкой областях. На остальной территории облачно, но без осадков, зонтики можно оставить дома.

Погода в понедельник 10 октября

На большей части территории Украины погода в начале недели продолжит радовать.

В восточных и южных областях, а также в Закарпатье будет солнечно и умеренно тепло — до +16 °С. В Киеве и центре страны будет прохладнее, но очень комфортно — до +13 °С. В северных и большинстве западных областей днем столбики термометров покажут +10…+12 °С. А вот первыми с бабьим летом простятся жители Черновицкой и Ивано-Франковской областей — здесь ожидается не выше +7 °С.

Неделя начнется без осадков. На северо-западе страны небо будет облачным, в северных и южных областях будет солнечно, в центральных регионах ожидается переменная облачность.

Народные приметы и верования

Наши предки приметили, если в этот день погода будет ясная, то и осень будет хорошая. Сырой ветер с севера предвещал суровую зиму, а первый снег — быстрые холода.

Однако если первый снег выпадал 9 октября, то приход зимы " откладывался" не менее чем на месяц. А яркие звезды в ночном небе обещали хорошую солнечную погоду в ближайшие дни.