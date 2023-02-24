Мокрый снег и тепло. Где в Украине в выходные воцарится настоящая весенняя погода 24 февраля, 16:32 Приближение весны (Фото:Zamurovic / depositphotos)

По данным Sinoptik.ua, силы у зимы заканчиваются и погода в выходные будет по-настоящему весенней.

В дневное время 25 и 26 февраля плюсовая температура прогнозируется по всей стране. Но местами насладиться теплом могут помешать дожди, иногда все еще возможен мокрый снег.

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Погода в субботу 25 февраля

В субботу днем на юге, в Винницкой, Кировоградской и Черкасской областях ожидаются практически апрельские +12…+14°С, на Буковине, Житомирщине, Днепропетровщине, Полтавщине и Киевщине — +10…+12°С. В западных областях синоптики прогнозируют до +10 °С, на Волыни, Ровенщине, Черниговщине и Донбассе — +7…+8 °С, в Сумах, Харьковщине и Луганщине — до +5 °С. Ночью на западе страны термометры покажут +2…+5 °С, на юге, в центре и севере — около 0 °C, на востоке — до -3 °С.

В центре, на юге и на севере Украины возможны умеренные дожди, в западных регионах — сильные. В такую погоду лучше отсидеться дома и, например, нажарить блинов или наварить гору вареников, чтобы сытно попрощаться с Масленицей.

Погода в воскресенье 26 февраля

Теплее всего этот день будет на юге и юго-востоке страны, где термометры покажут +13…+15 °С днем и до +7 °С ночью. На востоке и Кировоградской области ожидается +8…+10 °С, в центральных областях воздух прогреется до +4…+6 °С, на западе и севере — до +3…+4 °С.

В Закарпатье, в Черновицкой и Ивано-Франковской областях воскресенье будет пасмурным и дождливым. Также умеренные дожди возможны на юге, в центре и востоке. В северных регионах будет облачно, но без существенных осадков.

Погода в понедельник 27 февраля

Дождливая погода в начале недели будет в Одесской, Николаевской, Донецкой, Луганской, Харьковской и Днепропетровской областях. На остальной территории страны возможен мокрый снег, поэтому будьте особенно внимательны на дорогах. На юге и юго-востоке воздух прогреется до +10…+12 °С, Донецкой, Луганщине, Харьковщине и Днепропетровщине — до +8…+10 °С, в центральных областях — до +3…+5 °С. Прохладнее всего будет на севере страны, где столбики термометров не поднимутся выше +3 °С.

Народные приметы и верования

25 февраля славяне традиционно выходили ночью взглянуть на небо. Считалось, что яркие звезды прочили богатый урожай. Если в этот день был снег или туман, то и лето ожидали дождливое, если со крыш свисало много длинных сосулек, знали, что осенью будет хороший урожай овощей.

Если на Мартына, 26 февраля, было солнечно, то весна должна была быть теплой, а если громко пели синицы, то еще и ранней!