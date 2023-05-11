«Ночи все еще холодные». Синоптик порадовала новостью о дневном тепле и предупредила, где пройдут дожди 11 мая, 15:36 Приближается потепление (Фото:teerawit / depositphotos)

На этой неделе синоптики заранее предупреждали о потеплении ближе к выходным дням.

Синоптик Наталья Диденко, на своей странице в facebook, порадовала информацией об окончательном завершении заморозков и бескомпромиссном потеплении. По ее словам, ночи еще остаются достаточно холодными, но дневная температура уверенно пытается пересечь отметку термометра +20 градусов.

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«Заморозки — тю-тю! Уж не будет!

Начинается потепление.

Не хочется дальше ничего и писать.

Но как без всех других метеоявлений?

Итак.

12 мая в большинстве областей Украины в течение дня температура воздуха будет составлять +15+20 градусов.

В дальнейшем — еще теплее.

Однако не забывайте, что ночи все еще холодные, несмотря на то, что атмосфера придавала наконец заморозкам подсра… ков.

Погода будет определять антициклон, поэтому в большинстве областей Украины существенных осадков не предусматриваются.

Разве хвост атмосферного фронта заденет небольшими дождями северо-восток и север. Карта.

В Киеве тоже постепенно теплеет.

Завтра уже до +19, дальше — выше.

В пятницу в столице будет преобладать сухая погода, лишь днем может подбежать облачность с парочкой капель, но вряд ли это повлияет на наше радостное ощущение — наконец-то идет тепло!

С чистой совестью высаживаем все, что запланировали, и цветочки в горшках могут уже нормально ночевать, в комфорте".

Фото: Наталья Диденко / facebook