«Чтобы смести зимнюю грязь». Синоптик рассказала про несколько изменений погоды в ближайшие дни 7 марта, 17:53 Весна чувствуется все больше (Фото:Andreas Fickl/pexels)

В среду украинцы могут рассчитывать на долгожданную теплую погоду.

Синоптик Наталья Диденко, на своей странице в facebook, рассказала о том, что 8 марта весна смело заявит о своих правах высокой температурой воздуха +7+14 градусов, а на юге +10+16 градусов.

Видео дня

«Дожди периодически пройдут в западных областях, кое-где на востоке, севере и на юго-востоке. Хотя осадки не обещают быть длинными, периодически будут сменяться даже солнышком.

Ветер снова порывистый, юго-западного направления, иногда со штормовыми порывами.

Чтобы сместить зимнюю грязь, остатки зимней депрессии, преодолеть тьму и войти в свет ветер должен быть сильным.

В Киеве 8 марта ожидается теплая ветреная погода с максимальной температурой воздуха до +8 градусов.

Есть вероятность небольшого дождя.

По уточненному прогнозу, 9 марта теплая воздушная масса в Украине еще задержится, 10 марта станет ощутимо прохладнее в северных областях, а на юге и в центре ожидается аж +12 +18 градусов!

Погода в ближайшие дни — неоднородная, переменчивая, со скачками атмосферного давления и температуры, еще с порывистым ветром.

Как не тяжело порой на душе, весна пытается нас разрадовать и первыми своими проявлениями — солнцем, зелеными проблесками листочков среди старых листьев, даже сильным свежим ветром — показывает, что нечисть обязательно растворится в весеннем свете".

Фото: Наталья Диденко / facebook