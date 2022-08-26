Супержара. Прогноз погоды на последний летний уикенд 26 августа, 14:25 В большей части Украины температура воздуха на выходных превысит +30 °С, а иногда достигнет +34 °С (Фото:skorchanov / pixabay.com)

По данным Sinoptik.ua, погода в Украине в выходные будет жаркой во всех областях. Кое-где пройдут грозовые дожди.

Погода в субботу, 27 августа

В субботу на Волыни, в Житомирской, Винницкой, Сумской, Ивано-Франковской, Ровенской, Львовской, Черновицкой и Тернопольской областях столбики термометров покажут +29…+31 °С. И это еще можно считать прохладой, поскольку в Крыму и южных регионах страны ожидается до +32 °С, а в Луганской, Харьковской, Донецкой, Киевской областях и на Закарпатье — +33… +34 °С. Ночная температура — +17… +20 °С.

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Кратковременные дожди с грозами пройдут в Одесской, Николаевской, Херсонской, Винницкой, Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Черкасской и Луганской областях.

Погода в воскресенье, 28 августа

В воскресенье жара не отступит. В Киевской, Житомирской, Винницкой, Тернопольской, Черновицкой, Черкасской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Львовской и Кировоградской областях, на Волыни и на Закарпатье ожидаются +30…+32 °С. В Крыму, на юге, востоке и юго-востоке воздух раскалится до +32…+34 °С.

Жителям Одесской, Николаевской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Кировоградской, Черкасской, Днепропетровской и Запорожской областей следует внести в свои планы коррективы на грозу. Ночью столбики термометров покажут +18…+21 °С.

Погода в понедельник, 29 августа

Погода в начале недели будет такой же жаркой. В Черкасской, Хмельницкой, Черновицкой, Кировоградской, Киевской, Житомирской и Сумской областях — +31…+32 °С. В южных областях будет жарче на 2−3 градуса, а в Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областях синоптиках прогнозируют +33…+35 °С. При этом везде, кроме западных областей, погода будет ясной, без дождей.

Осторожно, амброзия!

Полынь в Украине уже отцвела, поэтому основную угрозу для аллергиков представляет пыльца амброзии. Чтобы минимизировать ее вредное влияние, мы снова советуем внести в повестку дня нехитрые ритуалы. Включайте кондиционер (он не только охлаждает, но и фильтрует воздух), ежедневно мойте волосы и регулярно пользуйтесь спреями с морской водой. Помните, что семечки и подсолнечное масло, арбузы и дыни, мед и даже травяные чаи могут усиливать аллергический эффект амброзии.

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