Былой погоды не вернешь. Как подрыв россиянами Каховской ГЭС изменит климат региона, — прогноз эксперта 20 июня, 13:00 NV Премиум Последствия подрыва россиянами Каховской ГЭС будут могут отразиться на микроклимате региона (Фото:REUTERS/Oleksandr Klymenko)

Из-за исчезновения Каховского водохранилища юг Украины превратится в сухую степь, считает Игорь Пилипенко, профессор Херсонского государственного университета.

Каховское водохранилище влияло на формирование осадков на Херсонщине летом, поэтому подрыв россиянами дамбы ГЭС приведет к тому, что в регионе будет реже идти дождь. Об этом в интервью NV рассказал Игорь Пилипенко, доктор географических наук, профессор Херсонского государственного университета.

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Еще со времен создания Каховского водохранилища специалисты исследовали изменения микроклимата, вызванные его появлением. «Наблюдался рост влажности, определенное снижение пиковых температур летом», — пояснил эксперт. «Даже благодаря тому, что мы имели такую огромную площадь [воды], наблюдалось действие бризов довольно ощутимых, которые действовали в условиях антициклональной летней погоды», — добавил он.

Для сельскохозяйственных культур эти влажные бризы снижали риски так называемой атмосферной засухи, пояснил Пилипенко.

Также он считает, что массовое отключение орошения из-за фактического исчезновения Каховского водохранилища уменьшит атмосферную влажность. «Представьте, у вас сотни и тысячи гектаров [под орошением], безусловно, не вся влага попадает исключительно в почву. Вы увлажняете территорию, она повышает атмосферную влажность местную и так далее. Это важный момент», — заверил Пилипенко.

6 июня россияне взорвали дамбу Каховской ГЭС. Это привело к стремительному снижению уровня воды в одноименном водохранилище и наводнению вниз по течению Днепра.