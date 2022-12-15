Ливни, мокрый снег, шквальный ветер. В Украину идет мощный циклон — синоптик
Погода в Украине в ближайшие дни изменится (Фото:Thom Holmes\unsplash)
В ближайшее время в Украине снова изменится погода, однако ее улучшения ждать не стоит.
Об этом синоптик Станислав Щедрин рассказал в своем Facebook .
«Важно! 17 декабря в Украину поступит очередной мощный циклон с грозами и вьюгами. Днем 17 числа в западных, северных областях ожидается сильный мокрый снег, в южных и восточных областях пройдут сильные дожди, а в Кировоградской, Полтавской и Харьковской областях пройдут сильные ливни с грозами и шквалами. В ночь на 18 декабря грозы сменятся сильным снегом и резко похолодает», — говорится в сообщении.
Напомним, ранее метеорологи предупредили о похолодании перед праздниками в декабре.