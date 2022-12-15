Ливни, мокрый снег, шквальный ветер. В Украину идет мощный циклон — синоптик 15 декабря, 16:16 Погода в Украине в ближайшие дни изменится (Фото:Thom Holmes\unsplash)

В ближайшее время в Украине снова изменится погода, однако ее улучшения ждать не стоит.

Об этом синоптик Станислав Щедрин рассказал в своем Facebook .

«Важно! 17 декабря в Украину поступит очередной мощный циклон с грозами и вьюгами. Днем 17 числа в западных, северных областях ожидается сильный мокрый снег, в южных и восточных областях пройдут сильные дожди, а в Кировоградской, Полтавской и Харьковской областях пройдут сильные ливни с грозами и шквалами. В ночь на 18 декабря грозы сменятся сильным снегом и резко похолодает», — говорится в сообщении.

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Прогноз погоды / Фото: Станислав Щедрин\facebook

Напомним, ранее метеорологи предупредили о похолодании перед праздниками в декабре.