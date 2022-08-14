Грозы и жара до +37. Синоптики сообщили, какая будет погода на следующей неделе 14 августа, 20:54 Синоптики прогнозируют грозы и жару до +37 градусов (Фото:Pixabay)

Погода в Украине и Киеве на следующей неделе будет дождливой. Синоптики прогнозируют грозы и жару до +37 градусов в некоторых регионах.

Погода на 15 августа

По данным Укргидрометцентра, в понедельник почти по всей территории Украины ожидаются дожди с грозами. Только в восточных регионах будет солнечно.

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Ночью в западных областях температура упадет до +14 градусов, а в южных и восточных областях — до +20. Днем в восточной, южной и центральной Украине ожидает до +36 градусов жары. Ветер северо-восточный, 3−8 м/с.

В Киеве 15 августа ожидается дождь с грозой. Температура ночью +18… +20 градусов, а днем +26… +28 градусов.

Фото: Скриншот Укргидрометцентр

Погода на 16 августа

Вторник, 16 августа, также будет дождливым. По всей территории страны ожидаются грозы. Ветер 3−8 м/с.

Ночью температура в западных, северных, центральных и южных областях опустится до +18… +20 градусов. На востоке Украины будет +20… +24 градусов. Днем температура поднимется на Юге и Востоке до +31… +34, а на остальной территории Украины ожидается до +27 градусов.

В Киеве во вторник ожидается гроза, температура ночью +18… +20, а днем +25… +27.

Фото: Скриншот Укргидрометцентр

Погода на 17 августа

В среду, 17 августа, также будут дожди с грозами по всей территории Украины, кроме Луганской области. Ветер северо-восточный, 3−8 м/с.

Ночью температура в западных регионах опустится до +15… +18…, в северных, центральных и южных — до +19 градусов, а в восточных ожидается +23… +24 градуса. Днем температура поднимется до +27… +29 в западных, центральных и северных областях, а в южных и восточных — до +32… +37.

В Киеве прогнозируют дождь с грозой, ночью +18… +20…, а днем +25… +27.

Фото: Скриншот Укргидрометцентр

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