Потепление до +15. Синоптики сообщили, где в конце рабочей недели установится самая комфортная погода в Украине

Потепление в Украине в пятницу, 17 октября (Фото: dovapi / depositphotos)

Рабочая неделя в Украине завершится потеплением во всех областях и погодой без осадков.

По прогнозу синоптиков Укргидрометцентра, по всей Украине в пятницу, 17 октября, будет наблюдаться переменная облачность без дождей и заморозков. Везде предполагается повышение температуры воздуха. Самая низкая ночная — +2 градуса, в этот день ожидается в Киевской области, самая высокая дневная — +15 градусов, в центре, на востоке и юге.

Реклама

Какая погода в Украине будет в пятницу, 17 октября

В западных областях облачно с прояснениями, переменная облачность, без осадков. Средняя ночная температура воздуха +5 +3 градуса, дневная — +11 +13 градусов.

В северных областях облачно с прояснениями, переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха +5 +3 градуса, дневная — +11 +13 градусов.

В центральных областях облачно с прояснениями, переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха +5 +3 градуса, дневная — +11 +13 градусов.

В южных областях облачно с прояснениями, переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха +6 +4 градуса, дневная — +13 +15 градусов.

В восточных областях облачно с прояснениями, переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха +6 +3 градуса, дневная — +11 +14 градусов.

В Крыму облачно с прояснениями, переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха +5 +3 градуса, дневная — +13 +15 градусов.