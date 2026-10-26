Будет дождь, но не везде. Синоптики сообщили, где в Украине во вторник ожидается наибольшее количество осадков

Во вторник атмосферный фронт принесет дождливую погоду в некоторые области Украины, тогда как на большей части территории страны осадков не ожидается.

Погода в Украине во вторник, 27 октября, по прогнозу синоптиков Укргидрометцентра, в большинстве регионов будет под влиянием антициклона — сухой и тёплой. Исключением станут юго-западные и западные области, где ночью и днём ожидаются небольшие и умеренные дожди. Самая низкая ночная температура воздуха +5 градусов в этот день ожидается в Закарпатье, самая высокая дневная — +21 градус в Крыму.

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Какая погода будет в Украине во вторник, 27 октября

В западных областях облачно, небольшой или умеренный дождь, местами переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха +7 +9 градусов, дневная +9 +13 градусов.

В северных областях облачно, небольшой дождь, местами переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха +9 +11 градусов, дневная +10 +12 градусов.

В центральных областях облачно, местами переменная облачность, небольшой дождь. Ночная температура +10 +12 градусов, дневная +13 +15 градусов.

В южных областях облачно, без осадков. Ночная температура воздуха +12 +14 градусов, дневная +15 +17 градусов.

В восточных областях переменная облачность, местами облачно, без осадков. Ночная температура воздуха +6 +9 градусов, дневная +11 +13 градусов.

В Крыму переменная облачность, небольшой дождь. Ночная температура воздуха +11 +13 градусов, дневная +19 +21 градус.