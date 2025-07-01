День комфортной температуры. Где завтра больше всего ощутится потепление в Украине и где пройдут грозовые дожди

Июль начинается с умеренного тепла, которое в дальнейшем перерастет в настоящую жару .

По прогнозу синоптиков Укргидрометцентра во вторник 2 июля в Украине будет наблюдаться тенденция к повышению температуры воздуха, которая наиболее ощутимо поднимется в западном регионе. На большинстве территорий страны ожидается сухая погода с переменной облачностью, исключением станет часть северных и восточные области, где пройдут грозовые дожди. Самая низкая ночная температура воздуха +10 градусов ожидается в Волынской области и в западном регионе, самая высокая дневная +29 градусов на Закарпатье.

Какая погода в Украине будет во вторник 2 июля

В западных областях переменная облачность, без осадков. Средняя ночная температура воздуха +12 +10 градусов, дневная +25 +27 градусов.

В северных областях переменная облачность, облачно с прояснениями без осадков, местами кратковременный дождь, гроза. Ночная температура воздуха +14 +12 градусов, дневная +22 +24 градуса.

В центральных областях облачно с прояснениями, без осадков. Ночная температура воздуха +14 +12 градусов, дневная +22 +24 градуса.

В южных областях облачно с прояснениями, без осадков. Ночная температура воздуха +17 +15 градусов, дневная +25 +27 градусов.

В восточных областях переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ночная температура воздуха +15 +13 градусов, дневная +21 +23 градуса.

В Крыму облачно с прояснениями, без осадков. Ночная температура воздуха +17 +15 градусов, дневная +22 +24 градуса.