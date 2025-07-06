Чрезвычайная жара. Синоптики сообщили в каких областях будет зашкаливать тепло и где пройдут грозовые дожди в начале недели

Первый день новой недели, по многочисленным прогнозам синоптиков, будет с чрезвычайной жарой по всей Украине.

Погода в Украине в понедельник 7 июля будет с сильной жарой, местами до аномальных показателей термометров. В большинстве областей, по прогнозу Укргидрометцентра, ожидается переменная облачность без осадков. Дожди и грозы охватят западный регион и часть северных областей. Самая низкая ночная температура воздуха +14 градусов ожидается в этот день в Харьковской области, самая высокая дневная +36 градусов в части восточных, центральных, южных областей.

Какая погода в Украине будет в понедельник 7 июля

В западных областях переменная облачность, кратковременные дожди, гроза. Средняя ночная температура воздуха +18 +16 градусов, дневная +31 +33 градуса.

В северных областях переменная облачность, кратковременные дожди, гроза, местами без осадков. Ночная температура воздуха +18 +16 градусов, дневная +31 +33 градуса.

В центральных областях переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха +18 +16 градусов, дневная +34 +36 градусов.

В южных областях переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха +20 +22 градуса, дневная +34 +36 градусов.

В восточных областях переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха +19 +17 градусов, дневная +31 +33 градуса.

В Крыму переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха +20 +18 градусов, дневная +29 +31 градус.