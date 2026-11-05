Мороз возьмет паузу. Синоптики сообщили, какая температура ожидается в Украине в конце рабочей недели и где пройдут дожди

Похолодание с ночными морозами и сильным ветром охватило Украину, однако в последний день рабочей недели зимняя температура ожидается только в одном регионе.

Погода в Украине в пятницу, 6 ноября, по прогнозу синоптиков Укргидрометцентра, будет преимущественно облачной, местами с переменной облачностью. В большинстве областей пройдет небольшой дождь. Незначительный ночной мороз — -1 градус ожидается только в Закарпатье. Самая высокая дневная температура воздуха в этот день — +9 градусов прогнозируется на юге и в Крыму.

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Какая погода будет в Украине в пятницу, 6 ноября

В западных областях облачно, небольшой дождь, местами переменная облачность, без осадков. Средняя ночная температура воздуха +2 +5 градусов, дневная +4 +6 градусов.

В северных областях переменная облачность, местами облачно, небольшой дождь. Ночная температура воздуха +6 +8 градусов, дневная +4 +6 градусов.

В центральных областях переменная облачность, небольшой дождь. Ночная температура +4 +6 градусов, дневная +5 +7 градусов.

В южных областях облачно, без осадков, местами небольшой дождь. Ночная температура воздуха +1 +3 градуса, дневная +7 +9 градусов.

В восточных областях переменная облачность, небольшой дождь. Ночная температура воздуха +2 +4 градуса, дневная +4 +6 градусов.

В Крыму облачно, небольшой дождь. Ночная температура воздуха 0 +2 градуса, дневная +7 +9 градусов.