Температура начнет снижаться. Синоптики сообщили, будет ли значительное похолодание в ближайшее время в Украине
Дожди и снижение температуры воздуха в Украине (Фото: snehitdesign / depositphotos)
Атмосферный фронт усложнил погоду в Украине. На большей части территории предполагаются дожди и штормовые порывы ветра.
По прогнозу синоптиков Укргидрометцентра, погода в субботу, 25 октября, продолжит находиться под влиянием атмосферных фронтов. В Украине ожидается облачная погода с осадками, интенсивность которых снизится по сравнению с предыдущим днем. Везде будет наблюдаться пока незначительное снижение температуры воздуха. Самая низкая дневная — +4 градуса в этот день ожидается в западном регионе, самая высокая дневная — +18 градусов на юге и в Крыму.
Какая погода в Украине будет в субботу, 25 октября
В западных областях облачно, небольшой дождь. Средняя ночная температура воздуха +7 +5 градусов, дневная +11 +13 градусов.
В северных областях облачно, небольшой дождь. Ночная температура воздуха +10 +7 градусов, дневная +11 +13 градусов.
В центральных областях облачно, небольшой дождь. Ночная температура воздуха +10 +7 градусов, дневная +11 +13 градусов.
В южных областях облачно, небольшой дождь. Ночная температура воздуха +11 +9 градусов, дневная +16 +18 градусов.
В восточных областях облачно, умеренный, местами небольшой дождь. Ночная температура воздуха +12 +10 градусов, дневная +13 +15 градусов.
В Крыму облачно, без осадков. Ночная температура воздуха +13 +11 градусов, дневная +16 +18 градусов.