«Холод не удается вытолкать». Синоптик предупредила о пестрой погоде на выходные дни 7 апреля, 14:34 Пестрая погода с дождями и грозами (Фото:Роман Синкевич / unsplash)

Сегодня, на Благовещение, в целом, температура воздуха начала немного расти, но погода вновь удивила контрастом от +2 градусов на западе до +18 градусов на востоке.

Синоптик Наталья Диденко, на своей странице в facebook, предупредила о том, что в субботу и в Вербное воскресенье некоторых могут испугать грозы.

«И в субботу, и на Вербное воскресенье будет преобладать влажная погода с периодическими дождями. Не забывайте зонты.

Видео дня

В Карпатах и окологорных регионах мокрый снег.

Разве что в воскресенье в восточных областях и в Крыму осадков не ожидается.

Кстати, в зоне деятельности атмосферных фронтов, которые принесут нам дожди, возможны первые грозы — не пугайтесь!

Температура воздуха пока существенно не будет меняться.

В течение дня холоднее всего на западе, теплее всего на востоке.

В большинстве областей Украины ожидается +9+14 градусов, на востоке и в прилегающих к востоку областях +12+17 градусов.

В западной части все никак холод не удается вытолкать, 8−9 апреля предполагается +6+11 градусов (ночью даже еще задерживаются небольшие «минусы»), однако во вторник там потеплеет (не хочу уже говорить, что в среду на западе снова похолодает).

В Киеве в субботу и на Вербное воскресенье периодические дожди. Максимальная температура воздуха около +10 градусов.

Более стабильно, уверенно потепление придет в столицу 14−15 апреля.

Погода очень пестрая.

Однако синоптическая нестабильность прекрасно компенсируется стабильным продвижением весны — цветы, листики, деревья, кусты и травка упорно, уверенно закрывают былое однообразие серого и черного цветов красотой и свежестью.

Апрель — лучшее воплощение оптимизма, природной нежности и весенней силы.

Учимся этим чертам у природы, подсматриваем цвета, подставляем нос солнцу, не портим нежную раннюю природу глупыми сжиганиями, ценим то, что у нас четыре сезона и среди них такая милая — весна.

Готовимся к Пасхе".

Фото: Наталья Диденко / facebook