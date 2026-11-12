Потепление с досадным нюансом. Синоптик сообщила о резком скачке температуры и что помешает насладиться высокими градусами

Рекордное потепление этой недели в пятницу испортят штормовой ветер и атмосферный фронт, который принесет в Украину влажную погоду.

Синоптик Наталья Диденко на своей странице в facebook предупредила о сильном ветре, дожде и мокром снеге, которые испортят впечатление от аномально высокой температуры воздуха в Украине в пятницу, 13 ноября.

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«Внимание. Завтра в Украине ожидается сильный ветер со штормовыми порывами до 15−22 метров в секунду. Уберите с балкона и из дворов все, что легко уносится ветром, избегайте нахождения под большими старыми деревьями и рекламными щитами, особенно тщательно выбирайте место для парковки автомобиля. Из-за активности атмосферных фронтов 13 ноября будет преобладать влажная погода с дождями, на западе — с мокрым снегом», — сообщила специалист.

Диденко рассказала, в каких областях потеплеет до +19, где сохранится прохладная погода, какая синоптическая ситуация ожидается в пятницу в Киеве и когда температура в Украине вернётся к нормам поздней осени.

«В пятницу в Украине ожидается резкое повышение температуры воздуха, будет очень тепло: днём +10 +15, на юге +14 +19 градусов. И только в западных областях прогнозируется более прохладная погода: +4 +8 градусов. В Киеве завтра, 13 ноября, сильный ветер будет достигать 15−20 метров в секунду. Будьте осторожны. Пройдут дожди. Однако все же высокие температуры скрасят эту непогоду — в столице будет очень тепло, до +12 градусов. Такая погода закружит головы и сосуды, уважаемые метеопаты, ожидается крайне нестабильная погода, хотя и с высокими температурами. С 14−15 ноября синоптическая ситуация вернется в привычное ноябрьское русло — похолодает до нормы», — добавила эксперт.