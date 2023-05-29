«Мы все равно сильнее». Синоптик о начале недели и очаге холодного воздуха во вторник 29 мая, 15:29 Теплые последние дни весны (Фото:Hanna_photo / depositphotos)

Последние дни весны, по метеорологическим прогнозам, будут теплыми и без бурных синоптических событий.

Синоптик Наталья Диденко, на своей странице в facebook, поддержала всех сильных духом украинцев и предупредила о холодном воздухе в одной из областей нашей страны во вторник.

Видео дня

«Начало новой синоптической недели в Украине будет теплым.

30-го мая дневная температура воздуха составит +22+26 градусов.

Небольшой очаг холодного воздуха сядет временно на Харьковщину — завтра днем здесь предполагается свежий воздух +18+21 градусов.

Дожди, местами с грозами, пройдут в восточных областях и в южной части, кроме Одесской области (там сухо).

Также дожди вероятны на западе, кроме Тернопольской и Хмельницкой областей.

На остальной территории Украины — без осадков.

Направление ветра завтра — северо-восточное, небольшое или умеренное.

В Киеве вторник обещает хорошую погоду, без осадков и +25 градусов.

Эти ночи, да и дни, этот май со взрывами и тревогами — все это порой истощает, делает нас иногда физически уязвимыми, но не морально. Я так чувствую.

Вот бахнуло — коридор, вот мигнуло — плотно ролеты, шторы, окна, двери, вот взорвалось сильнее — коридор или укрытие (у кого какие возможности), вот ночь взрывов — переписываешься с друзьями, читаешь ленты и несмотря на тревогу и страхи понимаешь, что мы все равно сильнее, что правда на нашей стороне, что страна ежедневно мудреет и красивеет, даже со страшными и болезненными шрамами, что весь этот российский хлам, эта соседская историческая ошибка — действительно хлам и историческая ошибка.

Сорняками божьими зарастет.

А у нас как цвело все, так и будет цвести.

Еще и лучше"!

Фото: Наталья Диденко / facebook