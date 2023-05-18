«Ночь — ПВО, а днем — солнце». Синоптик о противоречивости жизни и теплой воздушной массе 18 мая, 16:14 Теплая погода на пятницу (Фото:grapix / depositphotos)

Последний день трудовой недели отметится теплой погодой, местами со штормовым ветром.

Синоптик Наталья Диденко, на своей странице в facebook, напомнила о сочетании несочетаемых вещей в нашей жизни в последнее время, и поделилась прогнозом погоды на пятницу.

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«В последнее время у нас — ночь ПВО, а днем — солнце, полусонные люди, роскошная зелень, цветы, птички и различные празднования.

Все время что-то грустное и радостное как-то одновременно ходит.

Вот сегодня День памяти депортированных крымских татар и День вышиванки.

Мы так и живем сейчас, учимся совмещать как бы несовместимые вещи.

Но так оно и бывает — что противоположные чувства надо уметь держать при себе с одинаковым уважением.

И печальные даты, и радостные дни научиться использовать для главного, для приближения нашей победы.

Память, правильная оценка прошлого и умение радоваться жизни — основа человеческой жизни.

Впереди — пятница, что будет с погодой?

19-го мая в Украине будет царить теплая воздушная масса.

В течение дня температура воздуха составит +23+26 градусов, в западных областях и большинстве северных будет немного свежее, +19+23 градуса.

Ветер завтра восточный и северо-восточный, умеренный, в южной части может быть сильным, а, следовательно, и штормовым на морях.

Дожди в пятницу в Украине вероятны повсеместно, кроме восточных областей.

Правда, характер их будет кратковременным и локальным и будут идти преимущественно в дневные часы.

В Киеве 19-го мая температура воздуха будет более сдержанной, днем +22+23 градуса, что также неплохо.

Серьезный дождь — вряд ли, однако днем небольшие осадки могут быть в отдельных районах столицы.

В дальнейшем в Украине — преимущественно тепло, дожди с грозами будут выпадать, но неравномерно.

А наши вышитые рубашки пусть сегодня своей красотой и преемственностью непрерывных поколений будут идти с нами к победе и дальше.

Верю, что Украина будет одной из самых интересных, комфортных, привлекательных стран в Европе.

Даже сейчас, во время войны, многие это начинают понимать.

И это прекрасно".