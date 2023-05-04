Погодный сюрприз. Синоптик предупредила, будут ли дожди в пятницу и где будет теплее всего 4 мая, 15:32 Приближается теплая пятница (Фото:Valeria Boltneva/pexels)

Неустойчивая весенняя с постоянными перепадами погода уже никого не удивляет, но хочется провести вечер пятницы и выходные без дождей.

Синоптик Наталья Диденко, на своей странице в facebook, порадовала информацией о том, что вероятные сильные дожди отменяются, разве что небольшие осадки коснутся некоторых территорий. К тому же, в пятницу на большинстве территорий страны будет приятная теплая погода.

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«Пятница будет самой теплой на востоке, юге и в большинстве центральных областей Украины плюс Закарпатье.

В течение дня ожидается +17+22 градуса.

В западных, северных областях и Винницкой области воздух ожидается завтра свежим, +12+16 градусов.

Дожди, преимущественно небольшие, вероятные на западе, севере и кое-где в центре, вечером немного заденет Харьковщину.

На остальной территории — сухая солнечная погода.

В Киеве 5 мая облачность увеличится, возможно, немного покапает дождь, но ничего существенного.

Температура воздуха будет составлять +14+16 градусов.

В субботу-воскресенье ожидается сухая, преимущественно солнечная погода, но еще немного похолодает.

Любуемся маем, заботимся о безопасности, не засыпаем за рулем или на клавиатуре после бессонной ночи, нюхаем сирень, донатим и верим в наши ВСУ и ПВО".