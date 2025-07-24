Атмосферный фронт. Синоптик сообщила, где пройдут дожди в конце рабочей недели и будет жара +35 градусов

Жара и дожди в конце рабочей недели в Украине (Фото: Schwoaze / pixabay)

Дожди и жара продолжают господствовать в Украине, но охватывают ее территории не одновременно.

Синоптик Наталья Диденко на своей странице в facebook сообщила, где ожидаются осадки в конце рабочей недели и в каких областях температура поднимется до жарких +35 градусов.

Реклама

По прогнозу эксперта в пятницу 25 июля атмосферный фронт принесет кратковременные дожди и грозы в несколько регионов.

«В пятницу атмосферный фронт коснется западных областей Украины и поэтому пройдут кратковременные дожди и грозы. Днем и вечером завтра грозовые дожди дойдут до Житомирщины, Черниговщины и Киевщины. На остальной территории Украины будет сухая погода».

Диденко предупредила, что в конце рабочей недели в Украине установится жаркая погода и когда температура воздуха начнет снижаться.

«Температура воздуха 25-го июля составит +28 +32 градуса, на юге +31 +35 градусов. Очаг более свежей погоды возникнет завтра на северо-западе — карта внизу. В Киеве 25-го июля ожидается жаркая погода с температурой воздуха до +30 градусов, временами выше. Ночью без осадков, днем локальные дожди с грозами. Ослабление жары ожидается 31-го июля».