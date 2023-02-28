Ожидается мокрый снег. Синоптик удивила прогнозом на первый день весны 28 февраля, 15:49 Первый день весны (Фото:GarryKillian / depositphotos)

Завтра начинается весна, она приносит надежду на тепло и продолжение жизни.

Синоптик Наталья Диденко, на своей странице в facebook, рассказала, каким будет первый день нового сезона. По ее словам, какой бы ни была погода, стоит радоваться тому, что начало прогноза уже звучит — 1 марта.

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«Первого марта в Украине ожидается преимущественно сухая погода, только в Сумской, Харьковской и Луганской областях возможен небольшой мокрый снег.

Ветер завтра будет северо-западный, умеренный, временами порывистый.

Температура воздуха в Украине в ближайшую ночь составит -1−5 градусов, в течение дня среда предполагается +2+5 градусов, в южной части Украины и в Закарпатье +5+10 градусов.

В Киеве календарная весна придет с певчими птичками, облачным небом, но без каких-либо существенных осадков, ночью подмерзнет до -3 градусов, днем 1 марта ожидается +1+3 градуса. Может весело гулять по северо-западному ветру — закутайтесь завтра в яркий, но все же еще теплый шарф.

Диаграмма-кардиограмма начала весны, как видите, спокойна, без отклонений, с незначительными естественными колебаниями".

Фото: Наталья Диденко / facebook