Дожди уже теплые. Какая погода будет в первые дни мая и где станет теплее всего — синоптик 1 мая, 12:18 В мае дожди становятся тёплыми (Фото:Ahmed/pexels)

Май — самый ожидаемый месяц украинцев, начинается с умеренного тепла в первые дни, которое станет почти летним в нескольких областях.

Синоптик Наталья Птуха, в интервью для NV, рассказала о тенденциях погоды в первую неделю мая, и предупредила стоит ли бояться циклона в следующие выходные.

По словам синоптика, 2 и 3 мая синоптическая ситуация будет без кардинальных изменений.

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«2 мая юго-восточная часть ночью и в Сумской, Полтавской, Одесской, Николаевской областях небольшие кратковременные дожди, днем местами грозы. Таковы более весенние синоптические процессы. А те дожди, которые будут, они будут теплыми. Остальные территории без осадков 2 мая. 3 мая уже в большинстве областей будет преобладать без осадков. Лишь днем в юго-восточной части и в карпатском регионе кратковременные небольшие дожди. Температура в ночные часы на юге, юго-востоке +4…+10, а на остальной территории прохладнее: +1…+7 тепла и заморозки, но это уже первый уровень — только на поверхности почвы заморозки, 0…-3 градуса.

В дневные часы от +14 до вожделенных +20 градусов в большинстве областей, а в западных областях даже до +23 градусов может прогреться воздух. В восточной части +11…+16. Там прохладнее в дневные часы, потому что там больше облачности, которая днем снижает температуру, не давая солнцу полноценно прогреть воздух, а в ночные наоборот, сохраняет тепло при земле, и он не так быстро высвобождается, поэтому на востоке заморозков не ожидаем.

5 мая в Винницкой и Черкасской областях, 6 и 8 мая по всей стране могут быть кратковременные дожди и местами грозы. Остальные времена преобладают спокойная погода без существенных осадков. Температура воздуха ночью в эти дни +2…+10 тепла в целом по территории Украины, на севере и северо-западе +2…+5, чуть ниже, а центр, юг, восток — +5…+10 ночью, днем +13… +20.

В западных, северных и центральных областях 7 мая и 8 мая на всей территории Украины +9…+16 градусов.

На территории Украины будет царить циклон, соответственно, на следующих выходных в разных частях Украины в разное время прогнозируются дожди, но, конечно, не затяжные."