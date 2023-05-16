Наперегонки с осадками. Где май закончится теплом с дождями и грозами 16 мая, 10:48 Грозы и дожди в конце мая (Фото:hddigital / depositphotos)

Во второй половине мая теплая солнечная погода будет постоянно чередоваться с облачностью.



Теплее всего и по-настоящему жарко, что вполне закономерно, в конце мая будет на юге страны, там термометры покажут температуру воздуха даже выше +25 градусов. В этот период почти на всей территории страны установится летняя погода со средней дневной температурой воздуха +22+24 градуса, которую разбавят майские грозы.

Видео дня

В Киеве до конца месяца грозы ожидаются в течение пяти дней с 25 мая. Дневная температура в эти дни +20+23 градуса, ночная +11+15 градусов.

Фото: Погода в Киеве на месяц / gismeteo

В Днепре до конца месяца грозы ожидаются в течение пяти дней с 23 мая. Дневная температура в эти дни +19+25 градусов, ночная +10+15 градусов.

Фото: Погода в Днепре на месяц / gismeteo

В Харькове до конца месяца грозы ожидаются в течение пяти дней с 23 мая. Дневная температура в эти дни +19+24 градуса, ночная +13+15 градусов.

Фото: Погода в Харькове на месяц / gismeteo

Во Львове до конца месяца будет дождь, но без гроз. Дневная температура в пасмурные дни +11+18 градусов, ночная +7+11 градусов.

Фото: Погода во Львове на месяц / gismeteo

В Одессе до конца месяца ожидается день с грозой 25 мая. Днем в этот день будет +21 градус, ночная +15 градусов.

Фото: Погода в Одессе на месяц / gismeteo