Наперегонки с осадками. Где май закончится теплом с дождями и грозами

16 мая, 10:48
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Грозы и дожди в конце мая (Фото:hddigital / depositphotos)

Грозы и дожди в конце мая (Фото:hddigital / depositphotos)

Во второй половине мая теплая солнечная погода будет постоянно чередоваться с облачностью.

Теплее всего и по-настоящему жарко, что вполне закономерно, в конце мая будет на юге страны, там термометры покажут температуру воздуха даже выше +25 градусов. В этот период почти на всей территории страны установится летняя погода со средней дневной температурой воздуха +22+24 градуса, которую разбавят майские грозы.

Видео дня

В Киеве до конца месяца грозы ожидаются в течение пяти дней с 25 мая. Дневная температура в эти дни +20+23 градуса, ночная +11+15 градусов.

Погода в Киеве на месяц / gismeteo
Фото: Погода в Киеве на месяц / gismeteo

В Днепре до конца месяца грозы ожидаются в течение пяти дней с 23 мая. Дневная температура в эти дни +19+25 градусов, ночная +10+15 градусов.

Погода в Днепре на месяц / gismeteo
Фото: Погода в Днепре на месяц / gismeteo

В Харькове до конца месяца грозы ожидаются в течение пяти дней с 23 мая. Дневная температура в эти дни +19+24 градуса, ночная +13+15 градусов.

Погода в Харькове на месяц / gismeteo
Фото: Погода в Харькове на месяц / gismeteo

Во Львове до конца месяца будет дождь, но без гроз. Дневная температура в пасмурные дни +11+18 градусов, ночная +7+11 градусов.

Погода во Львове на месяц / gismeteo
Фото: Погода во Львове на месяц / gismeteo

В Одессе до конца месяца ожидается день с грозой 25 мая. Днем в этот день будет +21 градус, ночная +15 градусов.

Погода в Одессе на месяц / gismeteo
Фото: Погода в Одессе на месяц / gismeteo
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Редактор: Юлия Сурикова-Ганская

Теги:   Грозы в Украине Прогноз погоды Погода погода в Украине синоптическая ситуация

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